DAN ZA DOGOVORE I FINANSIJE Astro savet za nedelju 7. decembar: Evo na kojih ŠEST znakova najviše utiče vodeni trigon Merkura i Saturna
VODENE ali i zemljane znake i dalje prate srećne okolnosti, budući da na nebu i dalje imamo veliki vodeni trigon, s tim što danas Merkur na 25. stepenu Škorpije pravi egzaktan trigon sa Saturnom na 25. stepenu Riba, a obe planete imaju podršku moćnog Jupitera iz Raka.
Merkur u Škorpiji simbolizuje jaku logiku, a u trigonu sa Saturnom organizovanost, dok Jupiter donosi srećne okolnosti i prosperitet.
Trigon Merkura i Saturna je aspekt racionalnosti, strpljenja, sistematičnosti, istrajnosti, koncentracije, studioznosti, discipline uma, profesionalizma. Donosi dobre procene i otvara mogućnosti za uspešne dogovore (na svim nivoima), velike poslove, potpisivanje ugovora o isplativim projektima, kao i uspeh u politici, nauci ili književnosti. Ali, taj uspeh ne dolazi preko noći, već posle dužeg perioda posvećenog rada i truda.
Pošto su i Merkur i Saturn u direktnom hodu, u sedmici pred nama možemo da uspostavimo red po mnogim pitanjima i da isplaniramo nešto na duže staze. Povoljna je i za uzimanje kredita, dobijanje stipendija ili bavljenje pitanjima koja imaju veze sa podelom bračne imovine, alimentacijom ili nasledstvom.
Preporučujemo
DVE RETRO KOMBINACIJE BOJA SU SE VRATILE: Dom inspirisan 70-im postaje sve popularniji
06. 12. 2025. u 19:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
TRAMP UKRAO ŠOU NA ŽREBU ZA SP: Scena koja je obišla svet - Melanija nije krila oduševljenje (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je u centru pažnje na izvlačenju grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, gde je izveo svoj poznati YMCA ples i primio prvu FIFA-inu nagradu za mir.
06. 12. 2025. u 10:31
Komentari (0)