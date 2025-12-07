DAN ZA DOGOVORE I FINANSIJE Astro savet za nedelju 7. decembar: Evo na kojih ŠEST znakova najviše utiče vodeni trigon Merkura i Saturna

VODENE ali i zemljane znake i dalje prate srećne okolnosti, budući da na nebu i dalje imamo veliki vodeni trigon, s tim što danas Merkur na 25. stepenu Škorpije pravi egzaktan trigon sa Saturnom na 25. stepenu Riba, a obe planete imaju podršku moćnog Jupitera iz Raka.

Foto Shutterstock

Merkur u Škorpiji simbolizuje jaku logiku, a u trigonu sa Saturnom organizovanost, dok Jupiter donosi srećne okolnosti i prosperitet.

Trigon Merkura i Saturna je aspekt racionalnosti, strpljenja, sistematičnosti, istrajnosti, koncentracije, studioznosti, discipline uma, profesionalizma. Donosi dobre procene i otvara mogućnosti za uspešne dogovore (na svim nivoima), velike poslove, potpisivanje ugovora o isplativim projektima, kao i uspeh u politici, nauci ili književnosti. Ali, taj uspeh ne dolazi preko noći, već posle dužeg perioda posvećenog rada i truda.

Pošto su i Merkur i Saturn u direktnom hodu, u sedmici pred nama možemo da uspostavimo red po mnogim pitanjima i da isplaniramo nešto na duže staze. Povoljna je i za uzimanje kredita, dobijanje stipendija ili bavljenje pitanjima koja imaju veze sa podelom bračne imovine, alimentacijom ili nasledstvom.