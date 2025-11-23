Panorama

DOBAR DAN ZA UVEĆANJE PRIHODA Astro savet za nedelju, 23. novembar: Evo koje znake danas očekuje uspeh u privatnom životu ili na poslu

Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 11. 2025. u 07:20

SJAJNI aspekti Sunca u Strelcu s Plutonom u Vodoliji i Merkura s Jupiterom u Raku i Saturnom u Ribama, danas donose novac i brže postizanje dogovora, bilo da se radi o poslovnom ili privatnom životu.

Foto: Profimedia

Sekstil Sunce-Pluton će najviše osetiti vatreni i vazdušni znaci rođeni početkom znaka, od 20. do 25. u mesecu - novembarski Strelci, martovski Ovnovi, julski Lavovi, majski Blizanci, septembarske Vage i januarske Vodolije. 

Trigoni koje Merkur u Škorpiji pravi sa moćnim Jupiterom u Raku i Saturnom u Ribama, olakšavajku komunikaciju vodenim znacima rođenim krajem znaka i donose im prilike za uspešnu komunikaciju u svim oblastima.

