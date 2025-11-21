IZBEGAVAJTE SUKOBE SA AUTORITETIMA Astro savet za petak, 21. novembar: Evo koja četiri znaka su na udaru opozicije sa Uranom
DANAS na nebu imamo egzaktnu opoziciju Sunca, simbola volje, autoriteta, ugleda, vitalnosti, položaja, i retrogradnog Urana, planete neočekivanih okolnosti, više sile, promena, iznenađenja.
Zato bi danas trebalo izbegavati sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima, jer su moguće eksplozivne, burne reakcije.
Na zdravstvenom planu, ovaj aspekt upozorava na opasnost od srčanih i moždanih udara.
Danas imamo i konjunkciju retrogradnog Merkura i Lilit u Škorpiji, preko puta koje se nalazi nepredvidivi Uran što podstiče burne, eksplozivne reakcije. Zato se treba uzdržati od naglih, nepromišljenih odluka, nepotrebnih troškova a neophodan je i povećan oprez u saobraćaju (opasnost od prevrtanja).
Na udaru su fiksni znaci rođeni u trećoj dekadi, Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.
