Panorama

IZBEGAVAJTE SUKOBE SA AUTORITETIMA Astro savet za petak, 21. novembar: Evo koja četiri znaka su na udaru opozicije sa Uranom

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 11. 2025. u 07:29

DANAS na nebu imamo egzaktnu opoziciju Sunca, simbola volje, autoriteta, ugleda, vitalnosti, položaja, i retrogradnog Urana, planete neočekivanih okolnosti, više sile, promena, iznenađenja.

Foto: Shutterstock

Zato bi danas trebalo izbegavati sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima, jer su moguće eksplozivne, burne reakcije.

Na zdravstvenom planu, ovaj aspekt upozorava na opasnost od srčanih i moždanih udara.

Danas imamo i konjunkciju retrogradnog Merkura i Lilit u Škorpiji, preko puta koje se nalazi nepredvidivi Uran što podstiče burne, eksplozivne reakcije. Zato se treba uzdržati od naglih, nepromišljenih odluka, nepotrebnih troškova a neophodan je i povećan oprez u saobraćaju (opasnost od prevrtanja).

Na udaru su fiksni znaci rođeni u trećoj dekadi, Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.

