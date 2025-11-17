DOBAR DAN ZA POSAO, LJUBAV, TRUDNOĆU Astro savet za ponedeljak, 17. novembar: Ovih šest znakova su pod uticajem velikog vodenog trigona

SUNCE u Škorpiji danas obrazuje trigone sa retrogradnim Jupiterom u Raku i retrogradnim Saturnom u Ribama, tako da se na nebu obrazuje veliki vodeni trigon.

Taj naziv nosi jer se sastoji iz tri trigona: Sunce-Jupiter, Sunce-Saturn i Jupiter-Saturn.

Ovaj sjajan aspekt najviše odgovara vodenim znacima rođenim krajem znaka, Škorpijama, Rakovima i Ribama, kao i Bikovima, Jarčevima i Devicama rođenim krajem znaka. Pred njima su veliki poslovi i projekti, uspeh na poslovnom, finansijskom, emotivnom i porodičnom planu.

Škorpijama donosi uspeh preko privatnog preduzetništva, hobija, umetnosti, glume, pevanja, kao i visokog obrazovanja, saradnje sa strancima, putovanja ili pravnih procesa.

Rakovi s Jupiterom u kući ličnosti, a Suncem u petoj i Saturnom u devetoj kući, imaju veće izglede za uspeh na ličnom planu, u nekoj javnoj delatnosti, za novu ljubav, trudnoću ili renesansu postojeće veze i prinovu u porodici.

Ribe sa Saturnom u kući ličnosti a Suncem u devetoj i Jupiterom u petoj kući, očekuje završavanje poslova u vezi sa nekretninama, veći prihodi, a slobodne nova ljubavna priča, trudnoća, odnosno, proširenje porodice.