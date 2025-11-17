DOBAR DAN ZA POSAO, LJUBAV, TRUDNOĆU Astro savet za ponedeljak, 17. novembar: Ovih šest znakova su pod uticajem velikog vodenog trigona
SUNCE u Škorpiji danas obrazuje trigone sa retrogradnim Jupiterom u Raku i retrogradnim Saturnom u Ribama, tako da se na nebu obrazuje veliki vodeni trigon.
Taj naziv nosi jer se sastoji iz tri trigona: Sunce-Jupiter, Sunce-Saturn i Jupiter-Saturn.
Ovaj sjajan aspekt najviše odgovara vodenim znacima rođenim krajem znaka, Škorpijama, Rakovima i Ribama, kao i Bikovima, Jarčevima i Devicama rođenim krajem znaka. Pred njima su veliki poslovi i projekti, uspeh na poslovnom, finansijskom, emotivnom i porodičnom planu.
Škorpijama donosi uspeh preko privatnog preduzetništva, hobija, umetnosti, glume, pevanja, kao i visokog obrazovanja, saradnje sa strancima, putovanja ili pravnih procesa.
Rakovi s Jupiterom u kući ličnosti, a Suncem u petoj i Saturnom u devetoj kući, imaju veće izglede za uspeh na ličnom planu, u nekoj javnoj delatnosti, za novu ljubav, trudnoću ili renesansu postojeće veze i prinovu u porodici.
Ribe sa Saturnom u kući ličnosti a Suncem u devetoj i Jupiterom u petoj kući, očekuje završavanje poslova u vezi sa nekretninama, veći prihodi, a slobodne nova ljubavna priča, trudnoća, odnosno, proširenje porodice.
Preporučujemo
MESEČNI HOROSKOP ZA DECEMBAR 2025: Njima stižu velike pare do Nove godine
16. 11. 2025. u 17:00
JEDAN ZNAK HOROSKOPA IMA BOŽANSKU ZAŠTITU: Njima sreća nikada ne okreće leđa
15. 11. 2025. u 15:12
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (0)