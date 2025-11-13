SITUACIJA KRITIČNA: Asteroid još uvek preti udarom u Mesec

ASTEROID 2024 YR4 mogao bi da udari u Mesec 2032. godine. Svemirski teleskop „Džejms Veb“ će u februaru 2026. godine pružiti poslednju priliku za procenu rizika i planiranje odbrane naše planete.

Astronomi imaju sve manje vremena da odluče postoji li realna šansa da asteroid 2024 YR4 udari u Mesec 2032. godine. Svemirski teleskop Džejms Veb (JWST) imaće kratku priliku za posmatranje u februaru 2026. godine, što bi moglo dovesti do novih podataka i povećanja verovatnoće udara na više od 30 odsto. Takav sudar mogao bi da ugrozi satelite i buduću lunarnu infrastrukturu.

Asteroid 2024 YR4 otkriven je krajem prošle godine i u početku je imao najveću verovatnoću udara u Zemlju među poznatim asteroidima, sa odnosom jedanprema 32 u 2032. godini. Dalja posmatranja smanjila su rizik za Zemlju na praktično nulu. Međutim, ostaje četiri odsto šanse da asteroid udari u Mesec, što bi moglo poslati krhotine ka hiljadama satelita u Zemljinoj orbiti.

Rizik od udara ovog asteroida mnogo je veći nego od bilo kog drugog, iako svetske svemirske agencije još nisu implementirale koordinisan odgovor. NASA je istraživala moguće strategije skretanja putanje asteroida 2024 YR4, uključujući detonaciju nuklearne naprave u njegovoj blizini.

Nakon što je 2024 YR4 nestao iz vidokruga zemaljskih teleskopa, smatralo se da neće biti moguće ponovo ga posmatrati do 2028. godine. Međutim, jedinstvena orbita JWST-a omogućiće njegovo posmatranje 18. i 26. februara 2026. godine.

-Do 2028. godine situacija bi bila veoma, veoma kritična, pa nam posmatranje početkom 2026. pruža dodatno vreme, kaže za New Scientist Endru Rivkin sa američkog Univerziteta Džons Hopkins.

Rivkinov tim predviđa da bi posmatranja u februaru mogla drastično smanjiti ili povećati rizik od udara. Naime, postoji 80 odsto šanse da verovatnoća udara padne ispod jedan odsto, i pet odsto šanse da se poveća na više od 30 odsto.

-Pitanje da li odbrana planete uključuje i Mesec potpuno je novo, i različite svemirske agencije mogu imati različite odgovore, dodaje Rivkin.

Ričard Mojsl iz ESA-e potvrđuje da za ovu godinu nema planiranih misija za odbijanje asteroida.

-Odlučili smo da definitivno sačekamo do sledeće godine kako bismo imali vremena za razmatranje opcija, kaže Mojsl za New Scientist.

