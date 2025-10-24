DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU 25. OKTOBAR: Ovan sklon introspekciji, Lav da pripazi na troškove, Strelcu stiže novac preko prijatelja

SAZNAJTE šta vas u subotu, 25. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Dobar aspekt Meseca sa Venerom, simbolom ljubavi ali i posla, podstiče vašu kreativnost donoseći vam uvećanje zarade. Susret sa Vagom na javnom događaju ili proslavi. Izbegavajte dogovore sa strancima. Skloni ste introspekciji.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući novca i vaš vladalac Venera u kući posla donose vam novac preko naslednog prava, podele bračne imovine, sponzorstva, stipendije. Mogući vanredni troškovi u poslovima sa nekretninama. Više šetajte.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec obrazuje sekstil s Venerom donoseći vam isplativu poslovnu ponudu. Kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom podstiče napetost u odnosu sa nadređenima. Dan nije povoljan za donošenje važnih odluka. Izbegavajte brzu hranu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući posla obrazuje kvadrat sa severnim Mesečevim čvorom donoseći vam probleme na putovanjima, ispitima, sa strancima ili pravnim procesima. Ljubavni partner želi da razgovara s vama o važnoj temi.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući kreativnosti pravi trigon sa asteroidom Fantazija što vas podstiče da s puno entuzijazma predstavite svoju ideju nekome ko živi u inostranstvu. Pripazite na troškove, izbegavajte rizične finansijske poteze.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Severni Mesečev čvor u kući partnerskih odnosa pod uticajem Meseca iz kuće privatnosti donosi konflikte i trzavice sa voljenom osobom i članovima porodice. Novac vam stiže preko nekretnina ili saradnje s emotivnim partnerom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sekstil vašeg vladaoca Venere i Meseca donosi vam uvećanje prihoda preko interneta, medija, intelektualnih delatnosti ili kraćih putovanja. Uspeh ili javno priznanje u javnoj delatnosti. Oslabljena krvna cirkulacija.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Prelazak Meseca preko Strelca pod uplivom Venere donosi vam uspeh i novac preko ortakluka sa poslovni mili emotivnim partnerom. Ulazak stare simpatije u vaš život budi uspomene ali i neke stare rane.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Tranzit Meseca preko vašeg znaka donosi vam mogućnosti za zaradu preko zajedničkog posla sa prijateljima ili neke velike organizacije. Poslušajte savet Vage. Ljubavni partner očekuje da se setite važnog datuma.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec, simbol osećanja, u kući prepreka i ograničenja, u kvadratu sa severnim Mesečevim čvorom donosi probleme sa braćom, sestrama ili rođacima. Aspekt sa Karmom u kući karijere pred vas stavlja važnu odluku.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pozicija Meseca u kući prijatelja, pod uticajem Venere, donosi vam uspeh i novac preko putovanja, visokog obrazovanja, stranaca ili pravnih oblasti. Nemojte da pozajmljujete novac nikome jer ko zna kada ćete ga ponovo videti.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekt između Meseca u kući karijere i severnog Mesečevog gčvora u vašem znaku zahteva da se prilagodite okolnostima koje vam trenutno ne idu u prilog. Novac pristiže preko honorarnih ili paralelnih aranžmana.











