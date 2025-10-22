DEŠAVA SE DANAS, PA TEK ZA 164 GODINE Astro savet za 22. oktobar: Evo kako će na nas da utiče povratak retrogradnog Neptuna u Ribe

NEPTUN, planeta mašte, inspiracije, umetnosti, muzike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i zabluda, prevara, izdaja, nafte, tečnosti, 22. oktobra, ponovo se vraća u znak Riba (gde ostaje do 26. januara 2026).

I to će biti Neptunov poslednji boravak u tom znaku kojim inače vlada. A zatim tek za 164 godine. A zatim će 26. januara konačno ući u Ovna preko koga će prelaziti do 23. marta 2039. godine.

U periodu retrogradnog hoda, kada je Neptun zapravo bliži Zemlji, naredna tri meseca, biće češćih susreta sa starim ljubavima i simpatijama, ali i više prevara, laži i zabluda. Ovo se najviše odnosi na vodene znake (Rakove, Škorpije i Ribe) rođene u trećoj dekadi. Device će najjače osetiti uticaj Neptuna, budući da ova planeta prelazi preko njihove sedme kuće i tako stavlja akcenat na partnerske odnose,, kako ljubavne, tako i poslovne.

Retrogradni hod Neptuna preko znaka u kojem je njegov uticaj naglašen, upozorava na beg od stvarnosti preko laži, zabluda, religije, alkohola ili droge. Rešenje za neke zdravstvene probleme mnogi će pronaći u alternativnoj medicini, mada bi trebalo da budu oprezniji, jer mogu naići na nekog prevaranta.

S druge strane, Neptun simbolizuje i snove, veru, duhovnost, psihologiju, mentalno zdravlje, bolesti zavisnosti, viruse, vodu, naftu, more, plovidbu morima, poplave, zemljotrese, migracije, propagandu, muziku, film, lekove, farmaciju... Ovo su oblasti u kojima će se naredna tri meseca privoditi kraju nedovršeni poslove iz prošle godine.

Uticaj Neptuna naglašen je u znaku Riba, kojim upravlja, ali i u Vodoliji (egzaltacija), a oslabljen je u Devici (egzil) i Lavu (pad). Njegov uticaj će se više osetiti na globalnom planu (poplave, zemljotrese, migracije, virusi) nego na individulanom.U ličnom horoskopu, najjači je kada se nađe blizu Sunca, Meseca, Merkura, Venere, Marsa, a važno je i u kojoj astrološkoj kući se nalazi.