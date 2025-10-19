Panorama

VRATILA SE POSLE 13 VEKOVA: Kometa koja se približila Suncu ponovo je vidljiva na nebu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 21:30

KOMETA C/2025 A6 Lemon neočekivano je zatamnela uoči približavanja Zemlji, ali je zatim ponovo postala sjajna i sada je vidljiva čak i bez dvogleda, izjavio je danas ruski astronom Aleksandar Jakušečkin.

ВРАТИЛА СЕ ПОСЛЕ 13 ВЕКОВА: Комета која се приближила Сунцу поново је видљива на небу

Foto: Free Images Pixabay

-Kometa će biti najbliža Zemlji 21. oktobra, kada će rastojanje između nas i komete biti približno 90 miliona kilometara, izjavio je ruski astronom.

Prema njegovim rečima, astronomi su već posmatrali kometu i, dan ranije, sjaj komete je iznenada počeo da opada.

-To bi moglo da ukazuje na procese unutar jezgra komete. Međutim, naknadna posmatranja nisu potvrdila uništenje jezgra komete. Sjaj je sada ponovo porastao na magnitudu 4,5. Dakle, dinamika se promenila, ali ne značajno. To znači da je kometa vidljiva golim okom u oblastima bez svetlosti, rekao je Jakušečkin.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANJE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!

TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANjE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!