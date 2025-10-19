VRATILA SE POSLE 13 VEKOVA: Kometa koja se približila Suncu ponovo je vidljiva na nebu
KOMETA C/2025 A6 Lemon neočekivano je zatamnela uoči približavanja Zemlji, ali je zatim ponovo postala sjajna i sada je vidljiva čak i bez dvogleda, izjavio je danas ruski astronom Aleksandar Jakušečkin.
-Kometa će biti najbliža Zemlji 21. oktobra, kada će rastojanje između nas i komete biti približno 90 miliona kilometara, izjavio je ruski astronom.
Prema njegovim rečima, astronomi su već posmatrali kometu i, dan ranije, sjaj komete je iznenada počeo da opada.
-To bi moglo da ukazuje na procese unutar jezgra komete. Međutim, naknadna posmatranja nisu potvrdila uništenje jezgra komete. Sjaj je sada ponovo porastao na magnitudu 4,5. Dakle, dinamika se promenila, ali ne značajno. To znači da je kometa vidljiva golim okom u oblastima bez svetlosti, rekao je Jakušečkin.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SLUČAJ KOJI INTRIGIRA NAUČNIKE: Džinovski asteroid udario u Zemlju, ali - nema kratera
18. 10. 2025. u 15:30
VELIKO OTKRIĆE NAUČNIKA: Zemlja postaje tamnija i to nije dobra vest
12. 10. 2025. u 23:22
ASTRONOMI OTKRILI: Koliko će dugo zemlja "živeti" dok je sunce ne sprži?
11. 10. 2025. u 23:00
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)