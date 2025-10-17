IZAŠLA NOVA LISTA NAŠIH NAJGORIH JELA: Mnogi Srbi se neće složiti
TEJST Atlas je online interaktivni vodič kroz tradicionalna jela, lokalne namirnice i autentičnu kuhinju iz celog sveta, a upravo sada je izašla nova lista 10 najgorih srpskih jela.
Tejst Atlas je ažurirao listu najgore srpske hrane po svojim ocenama.
Na prvom mestu je i dalje živa pljeskavica, ali neslavna lista najgorih srpskih jela je malo drugačija u odnosu na prošlu godinu.
Inače, treba je svakako uzimati s rezervom, jer je zasnovana na glasovima „stručnjaka“ s Tejst Atlas platforme i u pitanju su jela koja imaju najslabije prosečne ocene – tako je, na primer, u top 10 ušla makovnjača, s ocenom 3,8 od mogućih 5.
I ostatak liste je diskutabilan – pogledajte.
10. Popara
Omiljeno „sirotinjsko jelo“ koje stranci ne mogu da razumeju, ali za mnoge u Srbiji je taj suvi hleb osim mlekom natopljen toplinom doma.
9. Makovnjača
Možda je njima previše maka, nama taman koliko treba da zamiriše cela kuća.
8. Škembe čorba
Jasno je da turisti beže od tog jakog mirisa škembića, ali kod nas se u ovo jelo kunu kao u najbolji lek posle burne noći.
7. Riblji paprikaš
Možda je malo teže naći pravo mesto da se proba dobra riblja čorba – ali oni koji su ga našli, ili možda učestvovali u pripremi kotlića uz reku, sogurno bi je svrstali u najbolja jela.
6. Leskovačka kavurma
Masna i jaka, tradicionalno se priprema kad zahladni i treba nam energija za sve.
5. Srpska salata
Srpska salata je ovde predstavljena kao „verzija šopske salate“, samo bez sira. Možda zato nije ostavila utisak.
4. Čorba od spanaća
Ni nama nije jasno odakle sad čorba od spanaća među srpskim jelima, ali zelena je i zdrava, možda nije fotogenična, ali miriše na domaću kuhinju i zdrav obrok.
3. Rezanci s makom
Skromno jelo koje nas vraća u detinjstvo – samo stranci bi mogli da ih potcene.
2. Pihtije
Ljubav prema pihtijama definitivno dolazi s godinama.
1. Živa pljeskavica
Možda nikad niste ni čuli za živu pljeskavicu, ali u pitanju je specijalitet koji se služi kod Valjeva i ljudi specijalno dolaze da bi ga probali.
(Kurir)
