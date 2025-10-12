HOROSKOP ČUVENE RUSKE ASTROLOŠKINJE ZA 2026. GODINU: Pogledajte kakav plan kosmos ima za vas

POLAKO stiže horoskop sa prognozama za narednu godinu, koju izgleda željno čeka sve više ljudi širom sveta.

Foto: Profimedia

Vasilisa Volodina, čuvena ruska astrološkinja, ima prva predviđanja za 2026. godinu.

Ovan

U 2026. godini učestvovaćete u važnim događajima koji će vas naterati da na poznate stvari gledate na novi način. Prvi meseci u godini doneće neočekivane susrete i poznanstva koja mogu značajno uticati na vaš budući život.

Leto će biti obeleženo svetlim emocionalnim izlivima i nezaboravnim utiscima. U jesen, Ovnovi mogu doživeti značajne promene u profesionalnoj sferi, što će zahtevati punu posvećenost.

Zima će se završiti prijatnim iznenađenjima i ostvarenjem dugo očekivanih ciljeva. Tokom godine, intuicija će se ojačat, pomažući u donošenju pravih odluka u teškim situacijama. Saznajte i kakvu ljubav tajno želite prema mesecu rođenja.

Bik

Za Bika, 2026. će biti vreme dubokih unutrašnjih transformacija i preispitivanja vrednosti. Proleće će doneti nove mogućnosti za samoostvarenje i kreativni razvoj.

Letnji meseci biće puni svetlih događaja i zanimljivih projekata. Jesenji period će zahtevati strpljenje i mudrost u rešavanju finansijskih pitanja.

Zima će otvoriti izglede za karijerni rast i jačanje finansijskog položaja. Veća sposobnost pronalaženja nestandardnih rešenja u teškim okolnostima.

Blizanci

Godina 2026. za Blizance biće ispunjena dinamičnim događajima i novim počecima. U proleće će se aktivirati stare veze i pojaviti obećavajući predlozi.

Leto će pružiti nezaboravne trenutke i priliku za ostvarenje dugogodišnjih snova. U jesen će se povećati potreba za stabilnošću i pouzdanim vezama.

Zimski meseci će doneti zadovoljstvo postignutim rezultatima i priznanje od drugih. Posebna osetljivost na raspoloženje voljenih osoba.

Rak

Za Rakove, 2026. biće godina važnih odluka i sudbonosnih susreta. U proleće će se otvoriti novi horizonti u ličnom životu i profesionalnoj aktivnosti.

Leto će biti bogato živopisnim utiscima i neočekivanim obrtima događaja. U jesen ćete morati da pokažete fleksibilnost i prilagodljivost u promenljivim okolnostima.

Zimi ćete moći da sprovedete dugo negovane planove. Vaša sposobnost analiziranja i planiranja budućnosti biće ojačana.

Lav

Godina 2026. Lavovima će pružiti mnogo mogućnosti za samoizražavanje i uspeh. Prolećni meseci će biti posebno povoljni za nove početke i smele projekte.



U zimu ćete moći da postignete harmoniju u svim oblastima života. Pojaviće se poseban osećaj samopouzdanja u svoje snage i sposobnosti.

Devica

Za Device, 2026. biće godina značajnih promena i duhovnog rasta. Proleće će doneti nove perspektive u profesionalnoj sferi i priliku da proširite svoje vidike.

Letnji meseci biće ispunjeni zanimljivim događajima i produktivnim radom. U jesen će se povećati potreba za emocionalnom stabilnošću i kvalitetnim odmorom.

U zimu ćete moći da postignete značajan uspeh u sprovođenju svojih planova. Vaša sposobnost da pronađete kompromise u teškim situacijama će se povećati.

Vaga

Godina 2026. će vam doneti mnogo zanimljivih mogućnosti za razvoj i samoostvarenje. Proleće će biti posebno povoljno za nova poznanstva i poslovne kontakte.

Leto će vam pružiti svetle utiske i priliku da pokažete svoje talente. U jesen se mogu pojaviti situacije koje zahtevaju odlučnost i svrsishodnost.

U zimu ćete moći da postignete ravnotežu između posla i ličnog života. Imaćete poseban osećaj za ispravne odluke u važnim stvarima.

Škorpija

Za Škorpije, 2026. godina će biti vreme dubokih transformacija i preispitivanja prioriteta. Prolećni meseci biće ispunjeni svetlim događajima i neočekivanim obrtima sudbine.

Leto će doneti nove mogućnosti za duhovni razvoj i samospoznaju. U jesen će se povećati potreba za stabilnošću i pouzdanim odnosima.

U zimu ćete moći da sprovedete mnoge planove i ideje. Povećaće vam se sposobnost koncentracije na glavne ciljeve.

Strelac

Godina 2026. za Strelca biće ispunjena dinamičnim događajima i novim horizontima. Proleće će pružiti priliku za proširenje profesionalnih horizonta i jačanje finansijske situacije.

Leto će biti bogato živopisnim utiscima i zanimljivim poznanstvima. U jesen se mogu pojaviti situacije koje zahtevaju strpljenje i mudrost.

Zimi ćete moći da postignete značajan uspeh u različitim oblastima života. Pojaviće se posebna sposobnost da vidite perspektive razvoja događaja.

Jarac

Za Jarčeve, 2026. godina će biti vreme važnih odluka i karijernih dostignuća. Prolećni meseci će biti posebno povoljni za nove projekte i poslovne poduhvate.

Leto će doneti priznanje zasluga i jačanje profesionalnog statusa. U jesen će se povećati potreba za kvalitetnim odmorom i oporavkom.

Zimi ćete moći da postignete harmoniju između ambicija i realnih mogućnosti. Povećaće se sposobnost efikasnog organizovanja vremena.

Vodolija

Godina 2026. godina će Vodolijama pružiti mnogo mogućnosti za kreativnu samorealizaciju i nestandardna rešenja. Proleće će biti puno zanimljivih događaja i perspektivnih poznanstava.

Leto će doneti nove ideje i inspiraciju za realizaciju originalnih projekata. U jesen se mogu pojaviti situacije koje zahtevaju fleksibilnost i prilagodljivost.

Zimi ćete moći da postignete značajan uspeh u raznim poduhvatima. Pojaviće se poseban osećaj samopouzdanja u sopstvenu jedinstvenost.

Ribe

Za Ribe, 2026. godina će biti vreme dubokih emocionalnih iskustava i duhovnog rasta. Prolećni meseci će biti posebno povoljni za kreativno izražavanje i umetničke poduhvate.

Leto će doneti nove mogućnosti za proširenje vidika i sticanje dragocenog iskustva. U jesen će se povećati potreba za emocionalnom stabilnošću i podrškom voljenih osoba.

Zimi ćete moći da postignete harmoniju između snova i stvarnosti. Povećaće se sposobnost da osetite lepotu sveta i pronađete inspiraciju u jednostavnim stvarima.

(Sensa)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta