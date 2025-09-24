NE BUDITE NESTRPLJIVI, NE REAGUJTE NAGLO Astro savet za četvrtak, 25. septembar: Evo koji pol će danas biti više pogođen aspektima Marsa
MESEC, simbol promenljivog raspoloženja, emocija, žena, porodice, danas obrazuje konjunkciju s Marsom, planetom akcije, sukoba, strasti i povreda.
Ovaj napet aspekt podstiče nestrpljivost, borbenost, nagle reakcije vođene nagonom. Na zdravstvenom planu, može da izazove pojačana krvarenja, podložnost povredama (ne samo fizičkim, već i emotivnim), osetljivost levog oka kod muškaraca, a desnog kod žena.
