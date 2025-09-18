"DO 2030. NESTAĆE MOBILNI TELEFONI": Zakerberg predviđa šta će ih zameniti

MARK Zakerberg je naveo da će do 2030. godine mobilni telefoni biti zamenjeni diskretnijom i sofisticiranijom tehnologijom: pametnim naočarima.

Zamislite naočare koje ne samo da mogu da prikazuju informacije u realnom vremenu, već i da nude integrisanog ličnog asistenta direktno dostupnog u vašem vidnom polju.

Gadžet koji bi mogao da transformiše način na koji interagujemo sa digitalnim svetom! To je fluidniji, prirodniji i intuitivniji način doživljavanja našeg svakodnevnog života, bez potrebe da vadimo mobilni, piše 3dvf.

Obećanja su brojna: GPS navigacija koja prekriva stvarnost, prevod u realnom vremenu ili čak identifikacija objekata u vašem okruženju.

Ali da li će sve ovo biti dovoljno da pametni telefoni zaista nestanu?

Promena korisničkih navika nije ni blizu jednostavna. Iako naočare imaju očigledan potencijal, mnogi se pitaju: da li će njihovo nošenje po ceo dan biti praktično kao korišćenje pametnog telefona?

Stalno nošenje takvog uređaja može predstavljati probleme sa udobnošću ili čak izazvati estetske nedoumice. A šta je sa situacijama u kojima jednostavno ne želimo da tehnologija ometa stvarnost?

