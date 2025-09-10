STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Marihuana može da utiče na plodnost kod žena

UPOTREBA kanabisa može ozbiljno da remeti reproduktivne funkcije, čak i više nego što se ranije pretpostavljalo. Novi podaci pokazuju da upotreba kanabisa može oštetiti oocite, to jest neoplođene jajne ćelije u jajnicima, što može dovesti do problema sa začećem, pobačaja, pa čak i genetskih defekata kod beba.

Viši nivoi THC-a, supstance u marihuani koja izaziva euforiju, povezani su sa promenama u sazrevanju jajnih ćelija i mogućim hromozomskim abnormalnostima, prema nedavno objavljenim podacima. Rezultati ističu koliko je važno biti oprezan sa upotrebom kanabisa prilikom planiranja trudnoće.

Ovaj rad donosi drugačiji pristup proučavanju uticaja marihuane na plodnost. Dok su ranije analize uglavnom proučavale uticaj kanabisa na spermu, ovde je fokus na oocitima i folikulama jajnika (malim kesicama u jajnicima koje sadrže jajne ćelije). Tokom menstrualnog ciklusa, hormoni stimulišu oocite da pravilno razdvoje hromozome kako bi bile spremne za oplodnju.

Podaci pokazuju da viši nivoi THC-a u organizmu mogu ometati ovaj proces. Međutim, oni ukazuju samo na povezanost, a ne direktan uzrok i posledicu. Potrebno je više studija da bi se potvrdilo kako i da li ove promene zaista utiču na reprodukciju, ali rizik se ne sme zanemariti.

Analiza više od 1.000 uzoraka folikularne tečnosti od žena koje se leče od neplodnosti pokazala je da su oociti iz grupe sa prisustvom THC-a imali povećanu stopu sazrevanja, ali manji broj embriona sa ispravnim hromozomskim brojem. Iako se veća stopa sazrevanja može činiti pozitivnom, prebrz razvoj može ometati pripremu oocita za oplodnju i stvaranje zdravih embriona.

Dodatna laboratorijska ispitivanja nezrelih oocita u epruveti pokazala su da izloženost višim nivoima THC-a menja strukture koje pomažu pravilnom razdvajanju hromozoma, što može dovesti do neuspeha u embrionalnom razvoju. Ovi nalazi ukazuju da bi pacijentkinje koje planiraju trudnoću mogle razmotriti smanjenje upotrebe kanabisa kako bi smanjile rizik za buduće dete.

Još jedan problem je što jačina THC-a u marihuani značajno raste - učetvorostručila se od 1995. do 2022. godine i trenutno je još veća, prenosi Si-En-En. Više koncentracije THC-a povezane su sa većim rizikom od zdravstvenih problema, a stručnjaci smatraju da potrošači možda nisu svesni ove opasnosti.

Uprkos brojnim upozorenjima naučnika i zabrinjavajućim podacima, upotreba marihuane tokom trudnoće je u porastu. Prema podacima ljudi koji su sami prijavili svoje navike upotrebe kanabisa, među trudnicama u poslednjih nekoliko meseci upotreba ove supstance višestruko povećala u odnosu na period od 2002. do 2020. godine. Prethodni nalazi povezivali su konzumaciju marihuane tokom trudnoće sa problemima poput autizma, lošeg razvoja fetusa, male porođajne težine, prevremenih porođaja, pa čak i smrti novorođenčadi.

