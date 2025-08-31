PRONAĐENA "PODVODNA METROPOLA" U PACIFIKU: Kineska podmornica sa ljudskom posadom došla do neverovatnog otkrića (VIDEO)

DOK je istraživala dubine Tihog okeana, kineska podmornica sa ljudskom posadom otkrila je spektakularno otkriće - masivno hidrotermalno polje koje naučnici nazivaju “podvodnom metropolom”.

Foto: Printscreen

Ovaj sistem kratera i karbonatnih zidova višestruko je veći i impresivniji od dosad najpoznatijeg hidrotermalnog polja, čuvenog “Izgubljenog grada” u Atlantskom okeanu.

Novo otkriveno polje, nazvano Kunlun hidrotermalno polje, prostire se na čak 11,1 kvadratnih kilometara, što ga čini više od stotinu puta većim od Izgubljenog grada, otkrivenog 2000. godine u blizini Srednjeatlantskog grebena. Kunlun se nalazi severoistočno od Papue Nove Gvineje, u srcu Karolinške ploče.

Za razliku od uobičajenih hidrotermalnih izvora, koji podsećaju na “crne dimnjake” i ispuštaju tečnosti temperature i do 400 °C, Kunlun oslobađa tečnosti bogate vodonikom na relativno hladnih ispod 40 °C.

Istraživači iz Laboratorije Laošan i Kineske akademije nauka (CAS) ističu da sastav tečnosti u Kunlunu podseća na uslove koji su na Zemlji postojali pre nekoliko milijardi godina, u vreme kada je nastajao prvi život. To ga čini savršenim mestom za dalja istraživanja o poreklu bioloških procesa.

- Primetili smo bogat morski život, od škampa i jastoga do anemona i cevastih crva, koji uspevaju zahvaljujući hemosintezi zasnovanoj na vodoniku - objašnjava morski geohemičar Veidong Sun iz CAS-a. Prema prvim procenama, Kunlun samostalno obezbeđuje čak osam odsto ukupnog abiotskog vodonika svih svetskih podmorskih izvora.

Dok je Izgubljeni grad poznat po nazubljenim dolomitnim kulama, Kunlun je obeležen masivnim kraterima koji se protežu stotinama metara u prečniku i spuštaju i do 100 metara u dubinu okeana. Naučnici smatraju da upravo takva struktura nudi stabilnije i dugotrajnije uslove za razvoj ranog života.

Nastanak Kunluna povezan je s prodorom morske vode u Zemljin plašt, gde su hemijske reakcije oslobađale toplotu i vodonik. Prva faza verovatno je bila praćena snažnom eksplozijom, nakon čega su se formirali krateri i kompleksne pukotine.

Pored naučnog značaja, Kunlun bi mogao imati i praktičnu ulogu. S obzirom na obilje vodonika, istraživači ga vide i kao potencijalni izvor energije budućnosti.

- Sistem Kunlun je jedinstven ne samo zbog obilja vodonika, već i zbog toga što se nalazi daleko od zona širenja tektonskih ploča. To ruši dosadašnje pretpostavke i otvara mogućnost da postoje mnogi slični sistemi u okeanskim dubinama, koji tek čekaju da budu otkriveni - kaže Sun.

(Blic)