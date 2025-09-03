KO STAJE NA LUDI KAMEN A KO PUTUJE DALEKO Astro savet za četvrtak, 4. septembar: Evo koji znaci mogu da diplomiraju ili reše pravna pitanja

DANAS se na nebu obrazuje fantastičan aspekt, trigon između moćnog Jupitera na 18. stepenu Raka, znaka njegove egzaltacije i severnog Mesečevog čvora na 18. stepenu Riba.

Najviše će ovaj sjajan aspekt osetiti vodeni znaci, i to Rakovi, Škorpije i Ribe druge dekade, ali i svi oni koji imaju podznak ili neku ličnu planetu (Merkur, Veneru, Mars) blizu 18. stepena Raka ili Riba.

Rakovima Jupiter prelazi preko prve astrološke kuće a severni Mesečev čvor preko devete kuće, donoseći im lični i uspeh preko kontakata sa strancima, dalekih putovanja, visokog obrazovanja, upisa na fakultet ili diplomiranja, specijalizacije i rešavanja pravnih pitanja. Pošto Jupiter upravlja i osmom kućom Rakova, donosi im novac preko imovine partnera, kredita, rešavanje pitanja nasledstva, deobe bračne imovine, alimentacije.

Škorpijama, Jupiter i severni čvor takođe aktivira devetu kuću, donoseći im uspeh preko visokog obrazovanja, dalekih putovanja, studija, doktorata, pravnih akata. Jupiter vlada i petom kućom, donoseći im finansijski uspeh preko javnih ali i privantih delatnosti, javna priznanja, slavu, popularnost, kao i novu ljubav, brak, trudnoću, odnosno, proširenje porodice.

Ribama, njihov vladalac Jupiter prelazi preko pete kuće, donoseći im novu ljubavnu priču, brak, trudnoću, odnosno, proširenje familije, kao i uspeh preko javnih delatnosti, privatnog preduzetništva, pretvaranja hobija u posao. Pošto Jupiter, preko Strelca, upravlja i kućom karijere Riba, donosi im finansijski uspeh i napredovanje u karijeri, kontakte i saradnju sa uglednim, uticajnim i obrazovanim osobama.