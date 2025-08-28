Panorama

ČUVENI TRGOVAC PRODAJE POLOVNU ODEĆU NA IBEJU: Krpicama daju "još jedan život", a evo kakvu korist imaju kupci

В.Н.

28. 08. 2025. u 10:23

BRITANSA kompanija „Marks i Spenser” otvoriće prodavnicu polovne odeće na „Ibeju”, a kupci koji doniraju polovnu odeću dobiće vaučere za kupoivnu nove.

ЧУВЕНИ ТРГОВАЦ ПРОДАЈЕ ПОЛОВНУ ОДЕЋУ НА ИБЕЈУ: Крпицама дају још један живот, а ево какву корист имају купци

Foto: Profimedia

Taj potez britanske kompanije usledio je nakon što je kompanija već više od 10 godina angažovana na reciklaži odeće putem svog programa "Još jedan život”, u saradnji sa dobrotvornom organizacijom Oksfam, kojoj ide 15 odsto profita od prodaje na „Ibeju”, piše "Gardijan”.

Kupci koji doniraju polovnu odeću iz te kompanije dobiće vaučer od šest evra za kupovinu proizvoda u vrednosti od najmanje 40 evra u prodavnicama ili onlajn.

Da bi učestvovali, kupci mogu da ispune obrazac ili da skeniraju kju-ar kod u prodavnicama, a zatim da pošalju svoju donaciju putem besplatne lokalne kurirske službe. Kompanija će, u saradnji sa kompanijom „Reskined”, koja je specijalizovana za popravku i preprodaju, očistiti i popraviti najbolje donirane artikle, koji će potom biti oglašeni u prodavnici na „Ibeju”.

Ostatak donirane odeće koja nije pogodna za prodaju biće reciklirana.

Kroz to partnerstvo, kompanija ima priliku da prati potražnju na tržištu polovne odeće i potencijalno proširi ponudu u budućnosti, uključujući i prodaju putem svojih prodavnica ili sajta.

(Politika)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)

KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)