DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU 24. AVGUST: Bik ima probleme sa finansijama, Devica s nadređenima, Škorpiji preti opasnost od skandala u javnosti
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 24. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Izazovan aspekt Sunca u kući posla i Urana u trećoj kući donosi sukob s braćom, sestrama, rođacima, komšijama, dogovorima. Ne verujete svemu u šta neko pokušava da vas ubedi. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Aspekti Sunca u petoj kući i Urana u drugoj, upozorava na probleme sa finansijama, nekretninama, poljoprivrednim radovima. Slobodni Bikovi, mogu da upoznaju zanimljivu osobu, na proslavi, u restoranu, društvu prijatelja. Nesanica.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Uran u vašem znaku i Sunce prave napet aspekt, donoseći vam nervnu napetost i čineći vas sklonim neočekivanim reakcijama. Pazite da vas neko ne prevari kada je reč o novcu. Podložnost povredama. Čuvajte se za volanom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Kvadrat Sunca u trećoj kući i Urana u kući ograničenja, čini vas nervoznijim i napetijim nego inače. Budite obazriviji kada je reč o potpisivanju dokumenata, poslovnih dogovora kao i kontakta sa rođacima. Pazite se u saobraćaju.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce u drugoj kući pod uticajem Urana iz kuće neočekivanih situacija donosi vam finansijske probleme i odlaganje planova. Prekid nekog prijateljstva. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Nesanica.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Kvadrat Sunca u vašem znaku i Urana u desetoj kući, donosi probleme u karijeri, s nadređenima i jednim roditeljem, moguće s ocem. Nije pravi trenutak za pravljenje planova s osobama koje žive u inostranstvu.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Sunce u kući podsvesti pod uticajem Urana iz devete kuće donosi probleme na putovanjima, sa strancima, polaganjem ispita, stipendijama, pravnim aktima. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Provodite više vremena u prirodi.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Uran u kući novca i intime pravi izazovan aspekt sa Suncem u kući planova, donoseći vam opasnost od skandala i odustajanja od nekog plana. Susret sa privlačnom osobom na koncertu ili nekoj proslavi, može da preraste u romansu.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Sunce u kući karijere pod uticajem Urana iz sedme kuće donosi probleme u partnerskim odnosima (i emotivnim i poslovnim)kao i u sudskim procesima..Uvećanja zarade preko kreativnog posla. Opasnost od skandala u javnosti. Glavobolja.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Vaš vladalac Uran u kući posla pod uticajem Sunca iz kuće privatnog života, donosi sukobe i nesporazume s članovima porodice i partnerom. Promena plana u vezi sa privatnim biznisom. Promenite način ishrane.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Vaš vladalac Uran pravi kvadrat sa Suncem u kući novca i strasti donosi vam prekid veze ili trzavice s partnerom zbog finansija. Šanse za zaradu preko poslova sa strancima, kao i uslužnih delatnosti.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Sunce u kući partnerstva pod uticajem Urana iz kuće doma, donosi porodične probleme i trzavice sa partnerom. Romantično raspoloženje ali sklonost zabludama i prevarama. Novac stiže preko porodičnog posla ili drugog vida privatnog biznisa.
