DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 19. AVGUST: Bik dobija poziv iz inostranstva, Lav ulazi u tajnu romansu, Škorpija da pazi na putnu dokumentaciju

SAZNAJTE šta vas u utorak, 19. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Danas su mogući vanredni troškovi ukoliko ste započeli sređivanje stambenog ili poslovnog prostora, pravite planove za selidbu ili druženje s braćom, sestrama i rođacima koje dugo niste videli. Izbegavajte alkohol.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u trećoj kući podstiče vašu želju da se oprobate u privatnom preduzetništvu ili nekoj intelektualnoj delatnosti. Dobijate poziv od rođaka iz inostranstva s kojim se niste odavno čuli. Oprez u saobraćaju.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa Mesecom u drugoj kući fokusirani ste na finansije i ulaganje u nekretnine, ali dobro sagledajte sve mogućnosti kako vas neko ne bi obmanuo. Dopada vam se neko koga ste upoznali preko prijatelja ili interneta. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Mesec u vašem znaku pod uticajm Neptuna i Saturna, čini vas osetljivijim ali vam donosi i inspiraciju za bavljenje nekom kreativnom delatnošću u okviru vašeg doma. Podložnost bakterijskim infekcijama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući podsvesti naglašava vašu emocionalnu ranjivost, kao i potrebu za vraćanjem u prošlost. Sigurni ste da ćete uspeti da nađete rešenje za situaciju na poslu koja nije baš sjajna. Tajna romansa preko interneta.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Fokusirani ste na neki društveni ili politički angažman, dogovor s prijateljima, timski projekat, ili rad preko interneta. U društvu prijatelja možete da upoznate nekoga ko će na vas ostaviti jak utisak.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u desetoj kući fokusira vas na posao, pravljenje planova o novim vidovima zarade, pokretanje zajedničkog posla sa bračnim pratnerom partnerom. Romantičan susret s mlađom osobom preko poslovnih kontakata.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Kontakti sa strancima, rešavanje pravnih akata ili poslovi u izdavaštvu danas mogu biti pod znakom pitanja, jer imate utisak da neko minira vaše planove. Problemi sa putnom dokumentacijom i na putovanjima. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Konjunkcija Saturna i vašeg vladaoca Neptuna u kući kreativnosti podstiče vašu želju da nešto čime se bavite iz hobija, pretvorite u izvor zarade. Voljena osoba planira odlazak na kraći zajednički put. Izbegavajte alkohol.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Naglašena kuća partnerskih odnosa, s Mesecom i Jupiterom, jača vaš odnos s voljenom osobom ali i s ženskim članovima porodice. Slobodne Jarčeve očekuje susret s bivšom simpatijom. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u šestoj kući fokusira vas na posao, zdravlje i svakodnevne, dosadne, rutinske poslove. Pluton u vašem znaku donosi vam zaradu preko neke samostalne delatnosti. Slobodni mogu da uđu u romansu sa koleg(inic)om.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Naglašena peta kuća s Mesecom i vašim vladaocem Jupiterom, podstiče vašu kreativnu crtu donoseći uspeh preko umetničkih i projekata u vezi s mladima. Kvadrat s vašim vladaocem Neptunom, slobodnim Ribama donosi ljubavni zanos.