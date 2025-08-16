PAZITE SE AI Digitalna higijena i lozinke: Kako da se zaštitite od sajber pretnji u 2025. godini

KAKO tehnologija napreduje, tako se pojavljuju i novi načini na koje prevaranti na internetu mogu da nas dovedu u opasnost.

U 2025. godini je posebno važno da budemo svesni ovih pretnji, jer sve više hakera koristi veštačku inteligenciju i napredne tehnike kako bi nas obmanuli i zloupotrebili naše podatke.

Sve češći i sve kompleksniji sajber napadi pokazuju da digitalna bezbednost više nije pitanje kvaliteta tehničke opreme - čak i uz sve postojeće mere, brojni sistemi su još uvek ranjivi, što je u julu 2025. godine potvrdio i jedan od najvećih incidenata u poslednje vreme. Hakerski upad u IT sisteme ruske avio-kompanije "Aeroflot" paralisao je deo njenog rada: Otkazani su brojni letovi, došlo je do masovnih kašnjenja i haosa u rasporedu, a i finansijski gubici bili su značajni. Samo dan kasnije, problemi su pogodili i velike apotekarske lance, prenosi "RBK Trend".

Ovakvi napadi više nisu usmereni samo na prekid rada, jer je ubrzani razvoj tehnologija otvorio prostor za novu vrstu pretnji - sajber falsifikate. Danas se može ubedljivo kopirati gotovo sve, od pasoša i finansijskih dokumenata, preko zvaničnih pisama i QR kodova, do glasova i lica kolega, pa čak i celih kol-centara, što našu celokupnu bezbednost na internetu dovodi u pitanje.

DIGITALNA HIGIJENA I PREPOZNAVANjE PREVARE

Savremene fišing mejlove i lažne poruke, unapređene uz pomoć veštačke inteligencije, sve teže je prepoznati. Ipak, postoje znakovi koji nam govore kada je u pitanju zlonamerna poruka, posebno ako izaziva žurbu ili strah, ako se pošiljalac poziva se na autoritet, šalje uznemirujuće vesti ili nudi nestvarno dobru ponudu.

Čak i kada vam poruka izgleda uverljivo, stil i ton komunikacije, prisustvo (ili nedostatak) ličnog obraćanja, netipični zahtevi, nepoznati linkovi - sve to pokazuje da je u pitanju lažna poruka. Ukoliko se javi bilo kakva sumnja, dobro proverite informacije.

Posebnu opasnost predstavljaju dipfejkovi, to jest lažni video i audio materijali koji mogu zvučati i izgledati iznenađujuće realno. Iako su tehnologije sve bolje, uz malo pažnje možete uočiti neprirodne pokrete lica ili neprirodan ritam govora.

OPASNOST U RADU SA AI

Poverljivie podatke nikada ne bi trebalo da unosite u javne AI platforme, bez jasnih garancija o načinu njihovog čuvanja i brisanja. U suprotnom, postoji rizik da oni postanu deo obuke AI modela, budu zloupotrebljeni ili procure u javni prostor, što može ugroziti vašu privatnost i bezbednost.

LOZINKA

Pravljenje sigurne lozinke je ključno za zaštitu vaših naloga i ličnih podataka. Ne bi trebalo da koristite istu lozinku na više naloga, niti da je delite sa drugima, jer samo jedan kompromitovan nalog može ugroziti sve ostale.

Lozinke treba da vam budu duge, da imaju najmanje 12 karaktera i budu sastavljene od fraza koje ćete lako zapamtiti, ali koje će drugi teško pogoditi. Izbegavajte korišćenje jednostavnih reči, ličnih podataka ili javnih informacija, kao što su imena, datumi rođenja, vaši omiljeni sportski timovi...

ZAŠTITA PODATAKA

Krađa podataka se dešava kada se poverljive informacije preuzmu sa vaših uređaja bez vašeg znanja ili odobrenja. To može da se dogodi na radnom mestu ili na ličnom računaru, a riziku su izloženi lični, finansijski, zdravstveni i poslovni podaci.

Da biste bili bezbedni, koristite antivirusni softver, redovno pravite rezervne kopije datoteka i budite oprezni prilikom preuzimanja sadržaja sa interneta, jer prevaranti često koriste trikove kako bi vas naveli da otvorite zlonamerne linkove ili softvere.

OBUKA KAO PRVA LINIJA ODBRANE

Što se tiče kompanija, zaposleni moraju da poznaju osnovna pravila digitalne bezbednosti. Podaci pokazuju da više od polovine organizacija u svetu već sistematski obučava svoje osoblje kako bi smanjile unutrašnje rizike, dok preko polovine planira da uvede veštačku inteligenciju u programe obuke.

Stručnjaci predlažu da upoznavanje sa pravilima bezbednosti postane obavezan deo prilikom zaposlenja, uz redovne i ažurirane treninge, predavanja i praktične vežbe. Takvi programi uče zaposlene da prepoznaju sumnjive aktivnosti, zaštite korporativne podatke i izbegnu tipične greške koje otvaraju vrata hakerskim napadima.

