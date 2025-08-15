STRUČNJACI BESNI: Rekordna prodaja najvećeg meteorita na svetu je bila "nezakonita"

METEORIT sa Marsa koji je nedavno prodat za neverovatnih 5,3 miliona dolara izazvao je veliki spor između vlade Nigera - države gde je meteorit pao - i aukcijske kuće "Sotbi", koja je organizovala događaj u Njujorku. Vlada Nigera najavila je pokretanje istrage, jer tvrde da je međunarodna trgovina meteoritom bila "nezakonita".

-Meteorit težak 25 kilograma najveći je marsovski meteorit ikada pronađen na Zemlji. Kamen je putovao 225 miliona kilometara kroz svemir, probio Zemljinu atmosferu i srušio se u Saharskoj pustinji, prema opisu na "Sotbijevom" sajtu.

Otkriven je u novembru 2023. godine u Nigeru, a u međuvremenu je prodat anonimnom kupcu po vrtoglavo visokoj ceni. Vlada Nigera je pokrenula je raspravu o tome ko ima pravo na čuvanje kamenja koje padne sa neba, kao i da li je izvoz meteorita, koji je označen kao NWA 16788, zaista bio legalan. Takođe su objavili i da obustavljaju izvoz dragog kamenja i meteorita do daljnjeg.

Aukcijska kuća odbacuje optužbe, tvrdeći da je meteorit "izvezen iz Nigera i transportovan u skladu sa svim relevantnim međunarodnim procedurama". Ipak, dodali su da će slučaj ponovo biti detaljno pregledan, s obzirom na kontroverzu.

-Svi su anonimni - od onoga ko ga je pronašao, preko trgovaca, do kupca - svi su anonimni, rekao je američki paleontolog Pol Sereno, koji godinama sarađuje sa vlastima Nigera. On smatra da svi znaci upućuju na to da je kamen zemlju napustio "nezakonito".

-Da su obukli bejzbol rukavice i uhvatili meteorit dok je leteo ka Zemlji, pre nego što je sleteo u bilo koju zemlju, mogli bi da ga prisvoje… Ali, žao mi je, pao je tamo. Pripada Nigeru, istakao je.

Zakoni o vlasništvu nad meteoritima razlikuju se u zavisnosti od mesta pada. U Sjedinjenim Državama, na primer, ako kamen padne na privatno zemljište, vlasnik parcele stiče pravo vlasništva.

U Nigeru zakon o nacionalnom kulturnom nasleđu obuhvata i retke uzorke minerala, što prema mišljenju stručnjaka za regulativu o prikupljanju i prodaji meteorita podrazumeva da bi i meteoriti trebalo da budu zaštićeni tim propisom.

Drugim rečima, svaki meteorit pronađen na teritoriji Nigera trebalo da se smatra delom nacionalnog kulturnog nasleđa i da podleže istim pravilima kao i retki minerali, što znači da se ne bi smeo prodavati ili iznositi iz zemlje bez zvaničnog odobrenja države.

Osim pravne bitke i moguće povezanosti sa mrežom krijumčara, prodaja ovog meteorita otvara i etička pitanja u nauci. Meteorit je veoma vredan za naučna istraživanja, znatno je veći od drugih do sada otkrivenih marsovskih meteorita i pruža jedinstven uvid u geološku istoriju Crvene planete, prenosi "Sajens alert".

-Ovo je prirodno nasleđe. U mnogim aspektima, to je i svetsko nasleđe, koje nas može učiti o kosmosu. Treba da ga poštujemo, kaže Sereno. "Po mom mišljenju, to nije predmet koji treba prodavati na aukciji da bi potencijalno stajao na nečijoj polici iznad kamina."

