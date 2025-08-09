DA LI STE ZEMLJA, VODA, VAZDUH ILI VATRA? Horoskop "Novosti": Evo kako elementi u vašem horoskopu pokazuju gde možete da se zablistate

SVAKI zodijački znak je pod uplivom jednog ili više elemenata, vatre, zemlje, vazduha ili vatre, koji utiču na njihov karakter i osobine.

Foto Shutterstock

Vatreni znaci su Ovan, Lav i Strelac, zemljani Bik, Devica i Jarac, vazdušni Blizanci, Vaga i Vodolija, a vodeni Rak, Škorpija i Ribe.

Vatreni se slažu s vazdušnim, a vodeni sa zemljanim, po principu "zemlja upija vodu, a vazduh raspiruje vatru". Ipak, ima i izuzetaka koji potvrđuju ovo pravilo, kada vas privuče znak koji vam, po astrološkim zakonitostima, ne odgovara. Na primer, Biku se dopadne Lav, a Blizancima Ribe, ili Vodoliji Rak, a Vagi Devica. Odgovor se opet krije u elementima, odnosno, njihovoj zastupljenosti u vašem i horoskopu osobe koja vas privlači. Ukoliko kod vatrenog Lava ima i dosta vodenog elementa, onda ne čudi što može da nađe zajednički jezik sa susednim znakom Raka. Ili ako se Jarcu dopadne Vodolija, moguće je da dele slična interesovanja, zbog više planeta u zemljanim ili vazdušnim znacima.

Zemlja, voda i vazduh simbolizuju čvrsto, tečno i gasovito agregatno stanje. Vatra je alhemijski element, jer ima moć da pretvara čvrsto stanje u tečno, a tečno u gasovito. Svako od nas u sebi nosi sva četiri elementa, ali obično jedan ili dva preovladavaju. Oni nam pokazuju kako možemo da iskoristimo svoje potencijale, šta možemo lakše da ostvarimo i u kojoj oblasti života možemo da se istaknemo.

Često se dešava da ne preovlađuje nijedan element, već da su podjednako zastupljena dva ili čak tri elementa, što govori o raznovrsnosti interesovanja i potencijala te osobe.

Ako vam je znak ili podznak isti ili kompatibilan po elementu, na primer, znak Jarac a podznak Ribe ili znak Blizanci a podznak Ovan, lakše ćete pokazati svoje talente i sposobnosti i ostvariti ciljeve.

STRASTVENI BORCI Vatreni znaci Ovan, Lav i Strelac su ljudi od akcije, koleričnog temperamenta, puni inicijative i entuzijazma. Poseduju jaku volju i odlučnost da svoje ideje pretvore u dela. Kreativni su, imaju potrebu za dokazivanjem i stalno streme novim uspesima. Energični, brzi, dinamični, temperamentni, borbeni, hrabri. Tvrdoglavi, strastveni, spontani, vole dobru polemiku. Ne odgovaraju im vodeni i zemljani znaci, jer imaju osećaj da će voda ugasiti njihovu vatru, a da će ih zemlja "prizemljiti" svojom praktičnošću. Najbolje se slažu s vatrenim i vazdušnim znacima, koji na njih deluju vrlo stimulativno.

SENZUALNI I PRAKTIČNI Zemljani znaci Bik, Devica i Jarac, čvrsto stoje na zemlji, stabilni su, izdržljivi, promišljeni, spori, uporni, racionalni i praktični. Strpljivi su i disciplinovani, sposobni da ostvare velike ciljeve. Sve što započnu, uvek i završe. Imaju sposobnost da materijalizuju svoje ideje a najviše cene ono što mogu da osete svojim čulima. Melanholičnog su temperamenta. Vatreni znaci ih guše svojom brzinom i zahtevima a vazdušni nerviraju jer rasipaju energiju. S vodenim znacima ih povezuju duboke emocije i snažne strasti.

INOVATIVNI I DRUŠTVENI Vazdušni znaci, Blizanci, Vage i Vodolije, sangviničnog su temperamenta, puni ideja, komunikativni. Kod njih su naglašene intelektualne sposobnosti i optimizam. Vešto zaobilaze prepreka na svom putu do cilja, ne interesuje ih forma, za njih je sve novo i podložno promenama. Ne žele previše da se unose u probleme drugih. Smetaju im tvrdoglavost i statičnost zemljanih i prenaglašena emotivnost vodenih znakova. Najviše im odgovaraju vatreni znaci, koji ih podstiču svojim entuzijazmom i brzinom.

KREATIVNI I INTUITIVNI Vodeni znaci Rak, Škorpija i Ribe su flegmatičnog temperamenta, preosetljivi, intuitivni, čulni. Naglašena emotivnost često ih vodi od saosećanja prema drugima do samosažaljenja. Interesuju ih okultne teme i često beže u neki svoj svet. Slažu se sa zemljanim znacima, zbog njihovog smisla za materijalnu i praktičnu stranu života. Ne odgovaraju im vatreni, jer im smeta njihova samoljubivost i nesposobnost da razumeju njihove emocije. Ne slažu se s vazdušnim znacima, zbog njihove nestrpljivosti i promenljivosti.



