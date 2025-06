POMFRIT I GAZIRANI SOK PROTIV MIGRENE: Neočekivani lek ili samo onlajn trend

U POTRAZI za olakšanjem od migrene, neki se okreću konzumiranju slatkog gaziranog pića i porcije pomfrita, jer ova kombinacija navodno služi kao "magičan lek" za bolove, koji ponekad traju i nekoliko dana.

Osim toga, migrenu prate intenzivan bol u glavi i vratu, utrnulost, zamagljen vid, a može uticati i na govor i kretanje, te nije iznenađenje što se mnogi okreću i neobičnim metodama da bi ublažili neželjene efekte.

S obzirom da život sa migrenom može biti veoma izazovan, mnogi traže nekonvencionalna rešenja da bi ublažili bol, a novi trend je jednostavan: Dovoljno je pojesti porciju pomfirta i popiti slatko gazirano piće, jer ova užina navodno može ukloniti neprijatnosti vezane za migrenu.

Iako postoje efikasni lekovi na recept, univerzalno rešenje još uvek ne postoji. Mnogi ne uspevaju da pronađu lek koji im zaista pomaže, pa pronalaze sopstvene tehnike za ublažavanje bola, te neki korisnici društvenih mreža tvrde da im pomfrit i gazirano piće svaki put pružaju olakšanje.

U ČEMU JE TAJNA

Sve se, u suštini, svodi na kofein. Na primer, porcija dijetalnog gaziranog pića od 350 mililitara sadrži oko 46 miligrama kofeina. Upravo ta supstanca često se pominje kao brza pomoć kod migrene - ali i kao mogući okidač. Ipak, iskustva mnogih pacijenata pokazuju da im kofein češće ublažava simptome nego što ih pogoršava, što znači da gazirani, slatki napitak sa kofeinom može biti dobar izbor.

Razlog za to leži u samom mehanizmu migrene. Tokom napada dolazi do širenja krvnih sudova u mozgu (vazodilatacije), a kofein deluje suprotno i sužava ih (vazokonstrikcija). To može umanjiti upalne neuropeptide koji deluju na mozak i time ublažiti bol. Pored toga, kofein se vezuje za određene receptore u mozgu, što dovodi do smanjenja percepcije bola.

Druga ključna komponenta u ovom slučaju je natrijum. So iz pomfrita podiže nivo natrijuma u krvi, što može dovesti do smanjenja zapremine mozga i time ublažiti bol. Sličan princip koristi se i u lečenju povreda mozga, gde se so primenjuje za smanjenje otoka. Dakle, slani pomfrit bi, teorijski, mogao da pomogne u ublažavanju glavobolje, prenosi "Vumens helt".

Osim toga, so nadoknađuje elektrolite, što se takođe smatra korisnim kod nekih tipova migrena. Ipak, kao i sa kofeinom, efekat soli nije univerzalan: Nekima pomaže, dok drugima može čak i pogoršati simptome.

DA LI VREDI ISPROBATI OVAKAV "LEK"

Smatra se da do napada migrene dolazi zbog pogrešnih signala koji se javljaju u krvnim sudovima i nervnom tkivu oko mozga, a zašto nečiji nervni sistem reaguje na određene stimulanse, a na druge ne, i dalje je nepoznato. Uprkos tome, neki vide nadu u svakom novom pristupu, tako da vredi isprobati da li pomfrit i slatko gazirano piće koje sadrži kofein zaista mogu biti od pomoći.

Pored eksperimentisanja s hranom, mnogi koji se bore s migrenama mogu imati koristi od jednostavnijih i doslednijih promena, kao što su redovno spavanje, izbegavanje naglih promena u dnevnoj rutini i pažljivo obraćanje pažnje na prve znakove napada migrene. Na kraju, ne bi trebalo potpuno se osloniti na viralni trend, posebno kada je u pitanju zdravlje, tako da odgovore za bilo koje nedoumice vezane za migrene bi najbolje bilo tražiti od lekara.

