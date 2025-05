RENOVIRANJE OD 440 DO 550€ PO KVADRATU: Koliko koštaju nove instalacije u stanu, stolarija i keramički radovi

TROŠKOVI renoviranja stana u Srbiji, po rečima samih majstora, od vodoinstalatera do parketara, ove godine došli su do nivoa od 440 do 550 evra po kvadratnom metru i to uz korišćenje standardnih materijala, dok izbor luksuznijih i dodatnih finesa, podiže cenu na više do 600 evra po kvadratu.

Unsplash

Bez obzira da li planirate samo neku elektro-popravku, kompletno novo kupatilo, zamenu prozora ili “osvežavanje” podova u stanu, majstori preporučuju da uz glavni obezbedite i rezervni budžet planiran za renoviranje u visini od bar 10 odsto ukupnih troškova, za pokrivanje onoga što je nepredviđeno, od skrivenih oštećenja do potrebe za dodatnim materijalom.

Elektroinstalacije

Skuplji je elektromaterijal u Srbiji, pa su i “ruke” električara poskupele, u proseku evro po usluzi.

- Uvođenje nove instalacije košta 13 evra po kvadratu, a 14 evra po sijaličnom mestu i to je samo cena “ruku”, bez materijala. Što se tiče popravke postojeće instalacije, zavisno od toga šta je konkretno u pitanju, a svakako podrazumeva skidanje stare instalacije, sat rada se kreće od 10 do 15 evra. Ovo su cene u unutrašnjosti Srbije, dok je rad električara na području Beograda za nijansu skuplji - u proseku od 1 do 2 evra više za svaku uslugu - objašnjavaju električari.

U glavnom gradu, zavisno od toga koja je elektro intervencija u pitanju, cene se kreću od 25 do 40 evra po kvadratu, a električarska firma za tu cenu obezbeđuje materijal.

Kada su u pitanju neke druge intervencije, na primer, demontaža starog i montaža novog bojlera od 5 do 10 litara zapremine košta 25, dok je cena za isti posao ali za bojler od 50 do 80 litara za 5 evra viša. Kod servisa TA peći zamena grejača staje od 20 evra pa na više, dok je zamena termostata u rasponu od 15 do 17 evra.

Procena je samih električara da za stan od 50 kvadrata cena zamene elektroinstalacija iznosi između 1.000 i 1.500 evra. Cena uključuje materijal i rad, ali ako se odlučite za pametne instalacije, kao što je pametna rasveta, cena značajno raste.

Unsplash

Zamena vodovodnih cevi i kanalizacije

Kako bi se rešili ili predupredili problemi sa curenjem i vlagom, u ovoj stavci renoviranja potrebno je uklanjanje starih cevi i instalacija, a potom postavljanje novih vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i ugradnja novih ventila i priključaka.

- Cena ovih hidroizolacionih radova u Srbiji nije se drastično menjala u poslednjih godinu dana. U unutrašnjosti se kreće od 80 do 120 evra po kvadratu, ali vas taj posao u Beogradu može koštati i od 100 do svih 150 evra po kvadratu - navode vodoinstalateri.

Unsplash

Keramičarski radovi i sanitarije

Kada je reč o renoviranju, uz zamenu vodovodnih i kanalizacionih cevi najčešće idu i keramičarski radovi koji uključuju postavljanje pločica, kao i ugradnju sanitarija u kupatilu. I to je, uobičajeno, najveća stavka prilikom renoviranja.

- S obzirom na to da je keramika poskupela, neka srednja i najčešća cena rada keramičara u unutrašnjosti Srbije je 15 evra po kvadratu, naravno, samo za “ruke”. U Beogradu je tih 15 evra minimalna cena rada, a može ići i do 25 evra po kvadratu. Cena pločica koje se najčešće kupuju i postavljaju kreće se od 10 do 50 evra za kvadrat, tako da kompletni radovi, zavisno šta sve obuhvataju i kolika je površina kupatila, idu u rasponu od 450 do 650 evra - kažu keramičari.

Kada se tome doda da se cena sanitarija kreće od 1.500 do 3.000 evra, ukupni troškovi renoviranja kupatila kreću se između 3.000 i 5.000 evra.

Unsplash

Stolarija

Ništa manji izdatak očekuje vas ukoliko se odlučite za obnovu stolarije u svom stanu, odnosno, uklanjanje starih vrata i prozora, postavljanje novih i zaptivanje i izolacija oko stolarije.

- Novi PVC prozor će vas koštati od 80 do 140 evra po kvadratu, zavisno da li je jednokrilni ili dvokrilni i koje staklo će imati. U poslednjih godinu dana nije bilo promene cene, jer nije menjana cena stakla - kažu majstori za stolariju u unutrašnjosti Srbije.

Međutim, u Beogradu za postavljanje nove stolarije računajte na cene koje su više od 15 do 30 evra po kvadratu. U prestonici, za razliku od gradova u unutrašnjosti, montaža se posebno naplaćuje - minimum još po 10 evra za svaki prozor.

Nova sobna vrata mogu vas koštati od 150 do 350 evra po komadu, uključujući i montažu, dok je cena ulaznih sigurnosnih vrata od 500 do čak 1.000 evra.

Sve u svemu, u zavisnosti od izbora materijala i proizvođača, po proceni majstora za stolariju, za stan od 50 kvadrata ukupni troškovi mogu iznositi između 3.500 i 5.000 evra.

Unsplash

Parket i laminat

Postavljanje podnih obloga obično je završna faza renoviranja stana, koja daje prostoru konačan izgled. Skidanje starih podova, postavljanje novih podnih obloga i lajsni, te lakiranje i završna obrada, ukoliko se odlučite za parket, takođe je nemala stavka u budžetu za renoviranje.

Tako se cena postavljanja laminata kreće od 10 do 20 evra po kvadratu, a najčešća je 14 evra. Cena postavljanja novog parketa, uključujući hoblovanje i trostruko lakiranje, nešto je viša i idu u rasponu od 14 do 20 evra po kvadratu, a parketari je najčešće naplaćuju za 16 evra po kvadratu. Deset evra po kvadratu je najčešća cena za posao obnavljanja starog parketa.

Kao i kod drugih poslova renoviranja, i ovde je reč o cenama samo za “ruke” majstora, bez materijala koji sami kupujete ili dodatno plaćate ako ga zanatlija obezbeđuje.

Unsplash

(Blic)