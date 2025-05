SEDMOČLANA PORODICA IZ BEOGRADA NA SVAKI ODMOR IDE KAMPEROM: Na moru budu i po mesec dana, a evo kako se snalaze da prođu što jeftinije

TURISTIČKA sezona samo što nije počela i veliki broj turista je već rezervisao smeštaj u nekom od omiljenih letovališta ili prate ponude turističkih agencija zbog povoljnih aranžmana za razliku od ljubitelja kampovanja koji uz dobru organizaciju i savete iskusnijih kampera slobodne dane uvek mogu pretvoriti u kraći ili duži odmor iz snova uz minimalne troškove zbog čega je ovaj vid putovanja sve popularniji!

Foto unsplash

"Blic" je pre dve godine razgovarao sa sedmočlanom porodicom Nemet iz Beograda kojoj letovanje počinje onog trenutka kada sednu u svoj kamper i krenu na put.

Vladimir i Ljiljana sa svoje petoro dece rekli su tada da na ovakav način provode svaki svoj odmor, bilo da je zima ili leto. Takođe, zahvaljujući svom kamperu svakog vikenda su negde van Beograda. Zatekli smo ih u avgustu 2023. u Grčkoj, preciznije na Sitoniji gde su došli nakon petodnevnog boravka na Divčibarama.

Porodica Nemet više od 10 godina svoja putovanja planira i realizuje na isti način. Bez agencija, hotela, apartmana. Ranije su im to omogućavali automobil i šator, a od 2020. godine putuju kamperom. Kako je u šali rekao Vladimir, za njih bi poduhvat bio da odu u apartman.

To je način života

Kako je za "Blic" ispričao ovaj otac petoro dece, za njihovu porodicu nije nikakav poduhvat organizovati takvo putovanje, jer se radi o dobro uigranom timu, ali i načinu života.

- Umesto vesti mi pratimo sve o putovanjima kamperom. Postoje te grupe na društvenim mrežama koje su zaista korisne kada je reč o ovakvoj vrsti putovanja, tu se mogu pročitati tuđa iskustva i saznati koja su mesta najbolja. Prateći to sve, određujemo gde ćemo sledeće ići, nikad previše unapred - rekao nam je Vladimir.

Kada je reč o pakovanju i pripremi za samo putovanje, ni tu nema previše posla za dobro uigrani tim koji čini ova sedmočlana porodica, uz osmog člana, psa Kira, kako uz osmeh dodaju.

- Pakovanje ne predstavlja nikakav problem jer nam je većina stvari za more već unutar kampera. Imamo spisak stvari koje je potrebno poneti, obavimo veću nabavku pred put i manje-više to je to. Spremni smo za polazak! - divno je slušati kada vam neko ovako priča.

Destinacija - svuda

Kako je naveo Vladimir, destinacija nije konačna čak ni kada se na nju stigne.

- Mislili smo da idemo u Tursku, Peloponez, a evo nas ipak na Sitoniji. Nikada ne znamo gde će nam se učiniti najbolje. Pa čak i ovde menjamo lokacije u zavisnosti od toga šta nam u tom trenutku odgovara. Da li ćemo u potpunu divljinu, šumu ili u "polu-divljinu" kako bismo mogli okarakterisati neke neuređene plaže ili ćemo pak u sam grad i na gradsku plažu. Prednost je što možemo da promenimo mesto kad god poželimo - rekao je ovaj iskusni svetski putnik.

Ne borave u kampovima, u svom vozilu imaju sve šta treba

Napomenuo je da njegova porodica ne može da se svrsta u klasične kamperiste, jer ne borave u kampovima, već u sopstvenoj režiji. U samom kamperu imaju sve što im je potrebno, vodu, struju, hranu, pa im destinaciju ne određuje ni to gde ima ili nema uređenih kamp naselja.- Može se reći da putujemo bez troškova ili što bi rekli "za dž". To nam omogućava činjenica da, kada nismo na putu svoj kamper iznajmljujemo. Na taj način pokrijemo troškove goriva, kasko osiguranja, putarina, održavanja. Eventualno što damo novac za hranu kojom napunimo frižider i zamrzivač - objašnjava Vladimir.

Potražnja za kamperima je velika, jer ih u Srbiji ima relativno malo, oko pedesetak.

- Potražnja se naglo povećala u doba korone, kada su se ljudi više okretali prirodi. Od tada je u porastu ovaj vid turizma, a kampera za iznajmljivanje nema toliko. Svi su izdati već u februaru, martu - otkrio je sagovornik "Blica".Kako je dodao, Srbija ima velike kapacitete kada je reč o kamperizmu, jer je tranzitna zemlja a ima predivnu prirodu i mnoštvo mesta gde bi turisti rado svraćali. Ipak, u ozbiljnom je deficitu kada je reč o uređenim kampovima.

Iskustva koja se ne zaboravljaju

Na pitanje koje će događaje pamtiti, Vladimir kaže da lepih uspomena ima mnogo, a srećom, onih loših nije vrlo malo. Ipak, zauvek će pamtiti superćelijsku oluju koja je te 2019. godine za ljude u Srbiji još uvek bila nepoznati fenomen, a u Grčkoj brisala je sve pred sobom.

- Te 2019. godine bilo je sedmoro mrtvih u razornoj superćelijskoj oluji koja je pogodila Grčku. Za nas će ostati upamćen 9. jul i iskustvo koje smo na svu sreću preživeli u mestu Azapiko na Sitoniji - započeo je priču Vladimir.

Kako je rekao, umalo su nastradali kada su se našli u šatoru u vreme naleta oluje.- Svo sedmoro smo bili u šatoru oko 22 časa kada je počelo da seva. Ubrzo smo čuli kako je vetar krenuo da huče, a potom i da nas odiže sa tla. Borili smo se da se nekako zadržimo na zemlji, da nas ne povuče dok smo slušali kako pada grad, a uporedo se stabla drveća ruše oko nas, ne znajući da li će nas neko od njih poklopiti. Kada se konačno malo smirilo, brže bolje smo krenuli ka jednom uzvišenju automobilom, ali ni to nas nije izvuklo iz nevolje. Vodena bujica koja je nosila jedno debelo stablo ustremila se pravo ka nama. Srećom, to deblo je promašilo naš automobil ali smo ostali zarobljeni među stablima koje je bujica nanela. Tek ujutru su vatrogasci uspeli da dopru do nas, sekući stabla. Nikada to nećemo zaboraviti - u dahu je ispriča naš sagovornik sećajući se svakog detalja.

Aplikacija za upozorenje o nevremenu

Kako je rekao Vladimir, od te dramatične 2019. godine, Grci su uveli aplikaciju koja na svaki grčki broj telefona šalje upozorenje o nevremenu koje dolazi, baš kao što je bilo reči da će se uvoditi u Srbiji.- Više nikada nam se nije desila takva situacija, ali svakako da smo sada i mi daleko oprezniji - naveo je Vladimir.

Za kraj je ipak naglasio da su prednosti putovanja kamperom nesagledive. Mogućnosti širokog izbora, promena plana u poslednjem trenutku, lepote prirode, upoznavanje različitih ljudi i kultura, ali i ta sloboda koju pruža šansa da sami režiramo svoj odmor uz malo izdvojenog novca svrstava putovanja kamperom u jedna od najboljih iskustava u životu.