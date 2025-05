PREDATORI U RUŽIČASTOM: Deluju ljupko, ali ispod vode stvaraju vrtlog koji je zapanjio nauku (VIDEO)

KADA flamingo stoji u plitkom jezeru sa zaronjenom glavom, može delovati kao da je spokojan ida se mirno hrani.

Foto: EPA

Zbog toga ih mnogi smatraju samo simpatičnim, mirnim stvorenjima. Međutim, ispod površine se dešava mnogo toga – potpuno neverovatan način lova koji je do sada bio nepoznat naučnicima.

Proučavajući ove ptice u zoološkom vrtu u Nešvilu i analizom 3D modela njihovih nogu i kljunova istraživači su dokumentovali kako koriste stopala, glave i kljunove da stvore vrtlog da bi koncentrisale i usisale svoj plen, saopštio je Univerzitet Kalifornije u Berkliju.

"Flamingo je u stvari predator. Aktivno traži životinje koje se kreću u vodi, a problem s kojim se suočavaju je kako da koncentrišu te životinje, da ih prikupe i nahrane se. Zamislite pauke, koji prave mreže da uhvate insekte. Flamingo koristi vrtlog da zarobi životinje poput račića", rekao je Viktor Ortega Himenez, profesor integrativne biologije na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju.

Istraživači, čija studija je objavljena u žurnalu "Proceedings of the National Academy of Sciences", otkrili su da flamingo koristi svoja stopala da uzburka talog sa dna i gurne ga napred u virovima koje zatim povlači na površinu trzajući glavu nagore poput klipa. Sve to vreme glava ptice okrenuta je naopako, nadole, u vrtlogu, a njen zakrivljeni kljun klepeće da stvori manje vrtloge koji pokreću sediment i hranu ka njihovim ustima, gde se filtriraju.

Kljun flaminga je jedinstven po tome što je spljošten na zakrivljenom prednjem kraju, tako da kada je glava ptice okrenuta naopačke u vodi, ravni deo je paralelan sa dnom. Ovo omogućava flamingu da primeni drugu tehniku – skupljanje s površine. Ovo uključuje korišćenje njegovog dugog vrata u obliku slova S da gura glavu napred dok brzo klepeće kljunom, stvarajući vrtloge u obliku lista, fon Karmanove vrtloge, koji hvataju plen.

Ovaj skup aktivnih ponašanja pri hranjenju opovrgava reputaciju flaminga kao pasivnog filteraša, rekao je Ortega Himenez.

"Izgleda kao da samo filtriraju pasivne čestice, ali ne, ove životinje zapravo hvataju životinje koje se kreću", rekao je on.

(sputnikportal.rs)

