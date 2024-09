REVOLUCIJA U MERENJU VREMENA: Naučnici razvili prvi sat sa atomskim jezgrom

First Nuclear Clock Will Test Fundamental Constants



A #Laser-controllable transition in #Thorium229-#AtomicNucleus marks the dawn of the“#NuclearClock.”

&

Gives physicists a tool to probe the #Forces that bind the #Universehttps://t.co/d8CiGNrdUG — Nayef Al-Rodhan (@SustainHistory) September 5, 2024