Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva

Svetski dan dobročinstva obeležava se 5. septembra na inicijativu Ujedinjenih nacija, kako bi se na taj datum širom sveta promovisalo dobročinstvo, volonterizam i filantropija.

Foto: pexels.com

Međunarodni dan dobročinstva ustanovljen je u znak sećanja na godišnjicu smrti Majke Tereze. Na ovaj dan pažnja svetske javnosti upućena je na značaj činjenja dobrih dela i podrške ugroženima, te se organizuju humanitarne akcije, kampanje i volonterski rad radi poboljšanja života šire zajednice.

Humanost koja menja svet

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 970 miliona ljudi širom sveta učestvuje u volonterskim aktivnostima svake godine, što čini oko 12,5 odsto globalne populacije. Ovaj izveštaj pokazuje i da volonteri daju značajan doprinos kako u kriznim situacijama, tako i u dugoročnom radu na izgradnji pravednijeg društva. Primera dobročinstava u svetu je mnogo, a neki od njih se posebno ističu po svojoj humanosti i predanosti, kao i aktivnostima koje doprinose da svet bude bolje mesto za život.

Danas sve više globalnih kompanija prepoznaje važnost društvene odgovornosti i aktivno podržava svoje zaposlene u volonterskim akcijama. Ovi programi nisu samo humanitarni – oni doprinose zajedništvu, razvoju liderstva i jačanju reputacije brenda. Tako, na primer, kompanije poput Majkrosofta, Adobe, PwC imaju čitave sisteme korporativnog volonterizma u kojima angažuju i podstiču svoje zaposlene na humanitarni rad i individualan zalaganja. Google svake godine organizuje mesec volontiranja pod nazivom „GoogleServe“, kada hiljade zaposlenih širom sveta učestvuju u lokalnim projektima – od digitalne edukacije do rada sa socijalno ugroženim ljudima.

I u Srbiji sve veći broj pojedinaca, organizacija i kompanija prepoznaje značaj podrške zajednici. Od lokalnih inicijativa pomoći socijalno ugroženima, preko donatorskih kampanja za obrazovanje dece, do volontiranja i ekoloških akcija – dobročinstvo poprima sve šire oblike. Jedan od takvih primera je i Klub volontera kompanije NIS, čiji članovi redovno učestvuju u humanitarnim, obrazovnim i ekološkim projektima širom Srbije. Ovaj Klub broji oko 2.000 članova i jedan je od najbrojnijih korporativnih volonterskih klubova u našoj zemlji. Kako navode iz NIS-a, njihovi volonteri do sada su učestvovali u akcijama širom Srbije, pomažući školama, domovima za decu, ekološkim projektima i brojnim društveno odgovornim aktivnostima.

Snaga malih koraka

Upravo ovakve inicijative podsećaju nas da za dobročinstvo nije potrebno mnogo – dovoljan je osmeh, iskrena pomoć ili nekoliko sati slobodnog vremena. Bilo da se radi o donaciji, volonterizmu ili podršci onima kojima je pomoć najpotrebnija, svaki gest dobrote ostavlja trag. Na Svetski dan dobročinstva potrebno je da se podsetimo da svet može biti bolje mesto za sve nas, ako svako učini makar mali korak ka dobrom.