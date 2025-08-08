Obrazovanje

MINISTAR PROSVETE POSETIO UČESNIKE KAMPA „SRBIJA TE ZOVE 2025“: Šansa da se đaci upoznaju sa našom kulturom i jezikom

Ljiljana Begenišić

08. 08. 2025. u 15:11

MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković posetio je danas učesnike kampa „Srbija te zove 2025“, koji ove godine, u Domu učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle“ u Beogradu, okuplja više od 400 dece sportista iz regiona i dijaspore.

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ПОСЕТИО УЧЕСНИКЕ КАМПА „СРБИЈА ТЕ ЗОВЕ 2025“: Шанса да се ђаци упознају са нашом културом и језиком

ministarstvo prosvete

Stanković je istakao da ovaj kamp nudi različite sportske i druge aktivnosti, ali da ujedno pruža priliku da se učesnici bolje upoznaju sa našom kulturom i jezikom, ali i da saznaju više o  glavnom gradu Srbije.

„Sport je značajan ne samo zbog zdravog odrastanja, već i zbog toga što razvija timski duh. Želim vam da na najbolji mogući način iskoristite boravak u ovom kampu. Verujem da  ćete poneti monogo lepih uspomena i sećanja iz Beograda i Srbije, ali i steći mnogo novih prijateljstava“, rekao je Stanković.

On im je poželeo mnogo sportskih uspeha i osvojenih medalja.

Osim treninga u pet sportova - fudbalu, odbojci, košarci, rukometu i tenisu, za učesnike su organizovani i časovi srpskog jezika i istorije, kako bi se što bolje upoznali sa istorijom i kulturom matice, ali i posete različitim institucijama i turističkim atrakcijama.

Kamp „Srbija te zove 2025“, koji podržava i Ministarstvo prosvete održava se šestu godinu zaredom. U Domu učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle“ u Beogradu ove godine boravi više od 400 dece iz 18 zemalja, među kojima su Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Kanada, Australija, SAD, Slovenija, ali i iz zemalja regiona, kao i iz Srbije sa Kosova i Metohije. Kamp organizuje organizacija „Sportstars i traje do 11. avgusta 2025. godine.

