MINISTAR PROSVETE POSETIO UČESNIKE KAMPA „SRBIJA TE ZOVE 2025“: Šansa da se đaci upoznaju sa našom kulturom i jezikom
MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković posetio je danas učesnike kampa „Srbija te zove 2025“, koji ove godine, u Domu učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle“ u Beogradu, okuplja više od 400 dece sportista iz regiona i dijaspore.
Stanković je istakao da ovaj kamp nudi različite sportske i druge aktivnosti, ali da ujedno pruža priliku da se učesnici bolje upoznaju sa našom kulturom i jezikom, ali i da saznaju više o glavnom gradu Srbije.
„Sport je značajan ne samo zbog zdravog odrastanja, već i zbog toga što razvija timski duh. Želim vam da na najbolji mogući način iskoristite boravak u ovom kampu. Verujem da ćete poneti monogo lepih uspomena i sećanja iz Beograda i Srbije, ali i steći mnogo novih prijateljstava“, rekao je Stanković.
On im je poželeo mnogo sportskih uspeha i osvojenih medalja.
Osim treninga u pet sportova - fudbalu, odbojci, košarci, rukometu i tenisu, za učesnike su organizovani i časovi srpskog jezika i istorije, kako bi se što bolje upoznali sa istorijom i kulturom matice, ali i posete različitim institucijama i turističkim atrakcijama.
Kamp „Srbija te zove 2025“, koji podržava i Ministarstvo prosvete održava se šestu godinu zaredom. U Domu učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle“ u Beogradu ove godine boravi više od 400 dece iz 18 zemalja, među kojima su Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Kanada, Australija, SAD, Slovenija, ali i iz zemalja regiona, kao i iz Srbije sa Kosova i Metohije. Kamp organizuje organizacija „Sportstars i traje do 11. avgusta 2025. godine.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)