PRIZNANJE U LISABONU: Nagrada za najbolju fotografiju za film "Starac i njegov san"
KRATKOMETRAŽNI dokumentarni film "Starac i njegov san" reditelja Duška Mazalice, osvojio je Nagradu za najbolju fotografiju na festivalu Oblivion Frames u Lisabonu.
Kako se navodi, nagrada je namjenjena Milanu Banjcu, a za nju su zaslužni i Luka Malić i Saša Karakaš Šikanić. Inače, film prati usamljenički život 91 - godišnjeg čoveka i njegovu želju za životom, uprkos svim teškim okolnostima. Glavni junak Nikola odlučio da kupi kobilu da bi još bolje i lepše živio. U autorskoj ekipi su Duško Mazalica, Jovan Narančić, Milan Banjac, Luka Malić, Petar Bilbija, Saša Karakaš Šikanić i Predrag Blagojević.
Igraju Nikola Milašinović, Mile Mandić Žuna, Gojko Mazalica, Drago Mazalica, Goran Trkulja. Film je podržan sredstvima Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.
