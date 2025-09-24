Kultura

PRIZNANJE U LISABONU: Nagrada za najbolju fotografiju za film "Starac i njegov san"

Vukica STRUGAR

24. 09. 2025. u 14:57

KRATKOMETRAŽNI dokumentarni film "Starac i njegov san" reditelja Duška Mazalice, osvojio je Nagradu za najbolju fotografiju na festivalu Oblivion Frames u Lisabonu.

foto Promo

Kako se navodi, nagrada je namjenjena Milanu Banjcu, a za nju su zaslužni i Luka Malić i Saša Karakaš Šikanić. Inače, film prati usamljenički život 91 - godišnjeg čoveka i njegovu želju za životom, uprkos svim teškim okolnostima. Glavni junak Nikola odlučio da kupi kobilu da bi još bolje i lepše živio. U autorskoj ekipi su Duško Mazalica, Jovan Narančić, Milan Banjac, Luka Malić, Petar Bilbija, Saša Karakaš Šikanić i Predrag Blagojević.

Igraju Nikola Milašinović, Mile Mandić Žuna, Gojko Mazalica, Drago Mazalica, Goran Trkulja. Film je podržan sredstvima Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

