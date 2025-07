SMELA I ODVAŽNA KREATINA SILA: Izložba Joškina Šiljana "Jess malo sutra" u Salonu muzeja grada Beograda

Ovako je, za "Večernje novosti", svojevremeno govorio umetnik Joškin Šiljan, čiji će radovi iz različitih perioda stvaralaštva, krajem meseca biti pedstavljeni na izložbi "Jess - malo sutra". U produkciji Galerije "Štab" svečano otvaranje zakazano je za 25. jul u Salonu Muzeja grada Beograda. Kustosi ove retrospektivne postavke, istoričari umetnosti Slavko Timotijević i Ana Kršljanin, za ovu priliku su odabrali dela iz nekoliko Šiljanovih ciklusa, od starih radova do onih koji su posebno rađeni za ovu izložbu.

- "Jess - malo sutra", je autentični srpski žargon koji reprezentuje i sumnju i otpor i pravo na sopstveno mišljenje i rad - objašnjava kustos izložbe, Slavko Timotijević. - Šiljanov rad karakterišu mnoge paralelne ili bolje rečeno slojevite osobine. On koristi princip slobodnog psihičkog automatizma dozvoljavajući da ga ka cilju vodi pouzdani instinkt i snažna želja da otkriva nepoznato te je stoga njegovo slikarstvo dinamično i u smislu poteza i u smislu kolorita.

Radovi umetnika, rođenog 1953. u Pirotu pod imenom Nebojša Stojković, a koji je u umetničke vode krajem osamdesetih godina prošlog veka zaplovio kao građevinski inženjer od karijere, biće predstavljeni na sva tri nivoa Salona Muzeja grada Beograda. Pored platana velikih formata, koji će dominirati prizemljem, biće prikazani i radovi na papiru, među kojima se ističe serija radova Face ("Lice") za koju je nagrađen Prvom nagradom Osten, na istoimenom bijenalu u Skoplju. Postavku će činiti i crteži, radovi na ceradama, kao i objekti od lima.

- Poput života, Šiljanova slika je aktivna na svom putu od početka stvaranja do samog kraja, ona ga vodi i nosi u nešto novo što je i njemu kao stvaraocu i nama kao učesnicima nepoznato, u neistraženo polje stvarnosti.

Šiljanovim opusom, tvrti kustoskinja, Ana Kršljanin dominira intuicija, automatizam i vizuelna i jezička kakofonija što, paradoksalno, stvara harmoničnu i prepoznatljivu celinu:

- Ovakva umetnost je smela i odvažna u svojoj neopterećenosti sadržajem - haotična bujica koja neprestano nadire, ne birajući precizno šta će u svom vrtlogu poneti i složiti u jedinstvenu sliku - kaže Kršljaninova i dodaje: - Predstavljeni radovi su Šiljanovo prosvetljenje oličeno u prepuštanju bez oklevanja.

Šiljan svoju poetiku, podeća istoričarka umetnosti, opisuje kao ozbiljnu igru, pri čemu pod "igrom" podrazumeva apsolutnu slobodu:

- Svojim stvaralačkim sistemom neprekidno teži razgradnji strogih vizuelnih i jezičkih struktura. One u takvom sklopu, dobijaju duhovitost i vrcavost slobodoumlja koje ne traži objašnjenja, definisanja, ni opravdanja. Dekonstruisanjem ozbiljnosti autor slavi gest oslobađanja. Sloboda se u ovom kontekstu nikako ne treba shvatati olako već kao snažan gest otpora svim oblicima normi i očekivanja - zaključuje kustoskinja izložbe.

Lokalno i globalno

PREMA rečima Slavka Timotijevića, Šiljan ovom izložbom sebe izdvaja kao individualnu ličnost umetnika utopljenog u stvarnost u permenentnoj borbi za očuvanje sopstvenog identiteta, pa na kraju i života.

- Ali, on ne dozvoljava da ga instikt vodi u ćorsokake - naprotiv, on ga povezuje sa stvarnošću upravo onom jezičkom osobinom po kojoj je postao poznat. To je autentični lokalni jezik juga, te reči ispisane njime doživljavamo kao pravu istinu u smislu činjenica i emocija a ne fabrikovani i bezbroj puta ponovljeni tekst masovnih medija. Upravo zato Šiljan stiče svoje posebno mesto u našoj kulturi ostvarujuću onu slavnu maksimu Bonita Olive lokalno - globalno.