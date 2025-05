SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKULARNU PREMIJERU „IVICE I MARICE“ : Glavni glumci otkrivaju detalje magije koja vas čeka na sceni Teatra Odeon!

Ne propustite priliku da među prvima pogledate audio-vizuelni spektakl u Teatru Odeon.

FOTO: Promo





U susret svečanoj premijeri večeras u 19 časova, glumica Vesna Paštrović, koja tumači lik biznis žene Vrače koja pravi opojnu čokoladu kako bi se obogatila, otkrila je koliko joj ova uloga znači.

- Imala sam potrebu da zagrlim Branka Kockicu i da mu se zahvalim što je napisao ovaj tekst, jer da ga nije napisao, ja onda ne bih dobila ulogu Vrače. Hvala Branku i Marku Jovičiću što su imali poverenje, jer uloga Vrače nije nimalo laka, donosi veliki dijapazon i emocija i ambicija. Mogu da kažem da svaka glumica u karijeru bi priželjkivala da igra ovako raskošnu ulogu. Omogućila mi je da se igram, a to je zapravo i razlog zbog kog se bavim ovim poslom. Hvala celom ansamblu, što se igra sa mnom na sceni jer je to božanstveno, jedva čekam premijeru – rekla je Vesna Paštrović

Iako je svima dobro poznata bajka braće Grim, mjuzikl „Ivica i Marica“ u Teatru Odeon donosi još mnogo novih likova, pored Vrače. Jedan od njih je i Marsovac Marsi, koga tumače Miljan Prljeta i Marko Marković. Miljan je otkrio šta očekuje od ove predstave i da li ona može da se poredi sa nečim što je do sada radio. FOTO: Promo

- Moram da kažem da sam u dosadašnjoj karijeri igrao mnogo predstava, i mnogo dečijih predstava, ali je ovo ubedljivo najozbiljnija predstava i stoji na čvrstim temeljima, a to je tekst Branka Kockice. Ovo će nesumnjivo biti veliki spektakl. Ponosan sam na to što su oni koji dolaze u Odeon već navikli da su ovde dečije predstave potpuno drugačije.

Mislim na to da ne postoji pozorište u regionu, čak i u ovom delu Evrope, sa ovakvim spektaklima za decu, i to odgovorno tvrdim. Verujem da ćemo u sledećoj sezoni doći u situaciju da dečije predstave budu rasprodate čim bude najavljeno da se radi neka nova predstava – kaže Miljan Prljeta.

Bajka koja će osvojiti sve generacije

Sada je već jasno da svakog ko dođe da pogleda „Ivicu i Maricu“ u Teatru Odeon očekuje pravi spektakl – od briljantne glumačke postave, preko fenomenalnih, autentničnih kostima, pesama koje će se pevati uglas, veličanstvene scenografije, sjajnih svetlosnih efekata, pa sve do svih tehničkih mogućnosti koje Tetar Odeon nudi. Ne propustite priliku da svoje karte obezbedite na vreme – na sajtu teatarodeon.rs ili na biletarnici Teatra Odeon u ulici Kraljice Natalije 45 – i uverite se zbog čega je ovo mjuzikl koji pomera granice mašte.