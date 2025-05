"DANI KOMEDIJE" ODLOŽENI ZA MART: Gordana Jovanović, gradonačelnica Jagodine, o sudbini 51. festivalskog izdanja

POZORIŠNI festival "Dani komedije" u Jagodini, ove godine neće ući u svoju drugu polovinu veka. Naime, njegovo 51. izdanje odloženo je za - naredni mart.

foto Promo

Da podsetimo, krajem februara saopštenjem se oglasila Zorica Stojanović, direktorka KC "Svetozar Marković", u kome je obrazložila da je odluka o odlaganju festivala doneta "posle veoma pažljivog razmatranja aktuelne situacije i mogućnosti, ali i društvenih okolnosti i potrebe da, u vremenu koje nas sve obavezuje na promišljenost i solidarnost, pokažemo odgovornost prema trenutku u kojem se nalazimo". U istom saopštenju navodi se da će o novom terminu "javnost biti obaveštena u najskorije vreme". Ipak, i posle tri meseca, ostala je dilema da li će i kada festivala biti.

foto Promo Gordana Jovanović, gradonačelnica Jagodine

- Svi smo svesni kakva je situacija bila u martu. Veoma smo ponosni na "Dane komedije", koje sa posebnom pažnjom organizujemo svake godine - ističe Gordana Jovanović, gradonačelnica Jagodine. - Poslednji put proslavili smo pola veka i, ne samo mi, već cela glumačka javnost i publika, znaju šta smo sve prošle godine uradili. Rekonstruisali smo staru salu Kulturnog centra (zamenili sva sedišta, pozorišnu zavesu, obnovili pozornicu), sredili hol i nove glumačke garderobe. Uložili smo značajna sredstva u obnovu, a podižemo novo zdanje baš zbog "Dana komedije", čija je procenjena građevinska vrednost pet stotina miliona dinara. Radimo fazno i uglavnom (oko 80 odsto) iz lokalnog budžeta. Spolja je sve sređeno, postavljena stolarija, sad su na redu unutrašnji, zanatski radovi. Očekujemo da se zdanje završi za dve godine. Biće to najlepša sala na Balkanu! I sve je to zbog festivala.

Gradonačelnica dodaje da kada se u decembru usvajao budžet, značajna sredstva opredeljena su za festivalsku namenu, pa se i po tome vidi jasna namera Grada da se Festival održi:

- Međutim, u martu smo procenili da zbog cele situacije u društvu i kulturi, nije najbolji trenutak za festival. To ne znači da će jagodinska publika biti uskraćena za predstave predviđene na "Danima komedije". Naprotiv. Ljubitelji teatra moći će da ih sve odgledaju do kraja godine u našem Kulturnom centru. Ipak, naša trenutna procena sveopšteg stanja i situacije u zemlji je da festival sada ne bi imao tu težinu i visoke vrednosti kakve je godinama unazad gradio. Smatramo da bi bio degradiran, a mi ne bismo hteli da poljuljamo njegov kredibilitet. Znate kakve su se situacije dešavale na ulicama i raznim predstavama... Sve je to nepredvidivo.

foto Z.Jovanović Nebojša Bradić

Uspostaviti jasan kalendar - FESTIVALI i umetnici menjaju topografiju jednog mesta. Prisustvo umetnika (pisca, reditelja, glumca) utiče na život određene sredine, pogotovo u unutrašnjosti, daje mogućnost da publika stekne uvid u vrhunsku produkciju, ali i da se ta produkcija valorizuje na samom festivalu u istom gradu. - kaže Nebojša Bradić, umetnički direktor "Dana komedije". - Neko će sa ponosom poneti nagradu "Zlatni ćuran" iz Jagodine. Uostalom, "Dani komedije" su najznačajniji žanrovski festival u Srbiji i treba da opstane u onom kapacitetu u kojem je trajao minulih pedeset izdanja. Mislim da su mogle da se pronađu mogućnosti i da se u odloženom terminu održi i ove godine, ali to je odluka organizatora festivala i domaćina, Grada. Važno je i da se uspostavi jasan kalendar manifestacija u Srbiji. Jer, dešava se da se iz određenih razloga u jednom mesecu dogodi pet manifestacija. Tako će se u oktobru održavati festivali u Nišu, Kragujevcu, Zaječaru, Vršcu i Vranju! Dok, s druge strane, postoje meseci, s potpuno praznim kalendarom.

Tako će se, objašnjava gradonačelnica, ove godine (umesto iz večeri u veče) predstave igrati u različitim terminima:

- Čak je to i bolje za pozorišnu publiku! Festival traje sedam dana, a ovako ćemo moći i da ponavljamo naslove za koje vlada veliko interesovanje. Naravno, 51. festival održaćemo u stalnom terminu (poslednjoj nedelji marta), kako je publika i navikla u proteklih pola veka. Mislim da se ovim pomeranjem neće narušiti njegov kontinuitet, kao što se to nije desilo ni zbog prekida za vreme korone i tokom bombardovanja.

Na konstataciju da se "neprijatne okolnosti" mogu desiti i na gostovanju predstava (tokom izvođenja ili ispred zdanja), naša sagovornica kaže:

- Ali, nećemo narušiti kredibilitet "Dana komedije", jer se to neće na njemu desiti. Važno je da sačuvamo visoke standarde, kako u umetničkom tako i organizacionom smislu. Festival ne sme da bude narušen i da se o tome piše. Sve u svemu, u dogovoru sa direktorkom Kulturnog centra Zoricom Stojanović, odlučili smo da izvođenje predstava počne posle godišnjih odmora, u septembru ili oktobru. Verujemo da smo doneli ispravnu odluku.

Planirana selekcija SELEKTOR 51. "Dana komedije" Aleksandar Milosavljević odabrao je sedam predstava u takmičarskom programu. U njegovom izboru našli su se "Protekcija" (Narodno pozorište Sombor), "Mirandolina" (Centar za kulturu Tivat), "Bilo jednom u Novom Sadu" (Novosadsko pozorište), "Švejk" (Beogradsko dramsko), "Sve zbog jednog imena" (Satiričko kazalište "Kerempuh", Zagreb), "Tvoje i moje" (Pozorište "Boško Buha") i "Udovica živog čoveka" (Zvezdara teatar). Nagrada "Zlatni Ćuran" za životno delo 51. festivala "Dani komedije" pripala je dramskom umetniku Branimiru Brstini, višestrukom laureatu jagodinskih "Ćurana".