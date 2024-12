"PRSTEN NIBELUNGA" U STRIPU: Neobična adaptacija Vagnerove operske teatralogije u "Stalkeru"

GRANDIOZNI ciklus Riharda Vagnera "Prsten Nibelunga", koji se sastoji od četiri monumentalne opere - "Rajnsko zlato", "Valkire", "Zigfrid" i "Sumrak bogova", jedan od najambicioznijih muzičkih projekata ikada komponovanih.

Stalker

Ta čuvena Tetralogija je, sa svojim ogromnim orkestrima, složenim mitološkom zapletom i intenzivnom muzičkom dramom, promenila svet muzike. Od prvog izvođenja pre jednog i po stoleća, postavljanje ovog dela stvaralo je muke rediteljima, a srazmerno se retko izvodi zbog ogromnih zahteva koje postavlja pred sve učesnike u produkciji.

Kompletan ciklus od četiri Vagnerove opere inspirisane germanskom i nordijskom mitologijom i vikinškim spevovima,izuzetno je umešno adaptirao u jedan od najupečatljivijih epova u istoriji stripa, ko drugi do F. Krejg Rasel, koji se uz mnoštvo drugih cenjenih radova etablirao i kao jedan od pionira koji su otvorili nove vidike za do tada potcenjenu oblast - adaptacije opera - od Mocartove "Čarobne frule", Štrausove "Salome", do Vagnera. Sada je to kapitalno ostvarenje, za koje Rasel potpisuje tekst (prema prevodu Patrika Mejsona) i crtež, a u prevodu Gorana Skrobonje, dostupno našim stripoljupcima, zahvaljujući izdavačkoj kući "Stalker" koja je pred sebe od osnivanja postavila ambiciozan i odlučan zahtev - samo najbolje.

Stalker

Ovaj ambiciozni poduhvat u svetu devete umetnosti - jer Vagnerovi su zahtevi jednako visoki na sceni kao i na papiru, podstakao je Rasela da ostvari izuzetno visoki domet u raznovrsnoj, decenijama dugoj karijeri istinskog umetnika. O tome koliko je predano, pasionirano, sa strašću promišljajući svaki detalj radio, svedoči obilje dodatnih materijala koje ova kapitalna knjiga sadrži, od pripremnih crteža, preko autorovih napomena o adaptaciji, do ranije neobjavljenih skica.

- U grafičkim knjigama F. Krejga Rasela koje pokrivaju ceo ciklus vidimo "Prsten" gotovo onako kako je ovaj mogao biti viđen kroz Vagnerove oči (i kako bi ovaj sigurno bio oduševljen "Pohodom valkira"). Raselovi crteži, poput crteža Artura Rakama pre mnogo godina, ne prikazuju nam bogove i smrtnike kao figure iz nekog nezamislivog mračnog doba, već kao uverljiva bića viđena modernim očima. U svetu Supermena i Betmena, Zigfrid i Zigmund poprimaju novu dimenziju bez gubitka herojskog statusa. U tome Raselu uveliko pomaže prevod Patrika Mejsona, koji zadržava dostojanstvo i težinu originala ne pribegavajući savremenom slengu ili narečju. To je dostignuće koje zaslužuje najveću moguću dostupnost, pogotovo za mlade kojima je do toga Prsten bio zatvorena knjiga. To im može pomoći da u njemu nađu, kao ja odavno, izvor trajnog i uvek svežeg zadovoljstva, uzbuđenja i nadahnuća - zapisao je o Raselovom poduhvatu Majkl Kenedi, pisac Oksfordskog rečnika muzike i muzički kritičar za "Londonski telegraf".

Stalker

Met Vagner, i sam dobitnik nagrade "Ajzner", o ostvarenju jednog od najvećih svetskih crtača stripova i njegovoj strasnoj i ambicioznoj adaptaciji epopeje "Prsten Nibelunga", koju opisuje kao spektakularan primer za majstora na apsolutnom vrhuncu svoje kreativne snage i umešnosti, kaže:

- Naizgled usamljen u mnoštvu svojih nadarenih savremenika, Krejg sagledava očiglednu vezu između dve vrste umetnosti: opere, grandiozne zajednice muzike i reči kako bi se na pozornicu postavio ep što odzvanja, i stripa, savršenog spoja slika i reči kako bi se postigao isti cilj.