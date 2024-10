"BRAČNO SAVETOVANJE" OTVARA FEŠTU: Sve spremno za 16. Međunarodni festival glumca "Zaplet" u Banjaluci

PREMIJEROM predstave "Bračno savjetovanje" Gradskog pozorišta "Jazavac" biće otvoren 16. Međunarodni festival glumca "Zaplet" u Banjaluci, koji će da se održi od 20. do 26. oktobra.

foto GP "Jazavac"

Predstavom po tekstu Danijela Glatauera (u režiji Željka Stjepanovića) otvara se i nova sezona "Jazavca".

- Mnogi bračni partneri potiskuju svoje potrebe i želje, trpe samo da ne bi došlo do svađe. Tradicionalno razumevanje svađe kao destruktivnog i štetnog odnosa u braku još više otežava situaciju. Ne postoji brak bez svađe - ističe reditelj Stjepanović. - Nije problem u tome da li se svađamo ili ne svađamo, nego kako se svađamo. Ona može biti korisna i katarzična za bračni odnos, pod uslovom da je poštena. Ukoliko bračni partneri ne umiju da pronađu put do poštene svađe, najbolje rešenje je da potraže stručnu pomoć. To nas dovodi do novog tabua u našem društvu, koji se zove psihoterapeut.

Inače, ove godine na festivalu učestvuje šest naslova iz regiona u glavnom programu: "Kauboji" (Gradsko pozorište Prijedor), "Kako sam naučila da vozim" ("Hartefakt"), "Kramer protiv Kramera" (Beogradsko dramsko pozorište), "Cure" (HNK Rijeka), "Mislim da treba da razgovaramo" (Gradsko pozorišta Podgorica ) i "Smrt čoveka na Balkanu" (Narodno pozorište Kikinda).

U okviru festivala održaće se prateći program, a ove godine najavljeni su razgovori sa glumcima Svetozarom Cvetkovićem, Nebojšom Ilićem i Draganom Mićanovićem.