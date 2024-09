ZAVRŠNICA “MOKRANJČEVIH DANA”: Festival muzike u slavu Mokranjca

FESTIVAL “Mokranjčevi dani” u svom 58. izdanju zatvoriće večeras koncertom Niški simfonijski orkestar sa dirigentom mr Zoranom Stanisavljevićem i solistom Petrom Pejčićem na violončelu.

U slavu Mokranjca 58. negotinske muzičke svečanosti “Mokranjčevi dani” tokom sedam dana trajanja obilovali su brojnim dešavanjima. Publika je sinoć uživala u nastupu Kamernog ansambla “Gudači Svetog Đorđa” sa kojim je kao solista nastupio violončelista Dragan Đorđević Suzuki.

Ovaj ansambl opredelio se za “Kartun” Zorana Erića, Hajdnov „Koncert broj 1 u Ce-duru za violončelo i orkestar“ i “Serenadu za gudače u Ce-duru” Petra Iljiča Čajkovskog.

- Nemci imaju Baha, a mi imamo Mokranjca. Uvek tako sa nekim poštovanjem izgovaram njegovo ime i to je nešto posebno. Ovaj festival je jedan od naših najznačajnijih festivala u zemlji i to je dodatno uzbuđenje, da ne kažem, obaveza, čast je biti deo jednog ovakvog programa - kaže Dragan Đorđević Suzuki, violončelista, redovni profesor na FMU u Beogradu, koji svira na violončelu Džejmska i Henrija Benksa iz 1797. godine.

Komad sa pevanjem „Koštana“ niškog Narodnog pozorišta, u adaptaciji i u režiji Jane Maričić, oživelo je na sceni Doma kulture “Stevan Mokranjac” likove iz ovog kultnog dela Bore Stankovića.

-Mi smo pravili jednu svevremensku priču, nismo robovali stereotipima, folkloru, što su možda ljudi očekivali da bude starovremenska - kaže Una Kostić, koja u predstavi igra slavnu Koštanu, a čijoj je negotinskoj premijeri prisustvovao i ministar kulture Nikola Selaković.

-Dugim trajanjem, „Mokranjčevi dani“ pružaju ohrabrenje za stvaraoce pravih umetničkih vrednosti. Festival danas odslikava domete savremenog srpskog muzičkog stvaralaštva i naglašava stvaralačku koncepciju ove manifestacije te tako imamo stalno živu muziku, prisutnu i ove godine u bogatom i mozaičnom programu – rekao je, tom prilikom, ministar Selaković.

Željko Lučić, svetski priznati bariton, uz klavirsku saradnju Strahinje Đokića, priredio je publici 58. „Mokranjčevih dana“ veče vrhunske muzike, pevajući poznate arije Verdija, Pučinija, Đordana, kao i ciklus pesama „Don Kihot Dulsineji“ Morisa Ravela, pažljivo odabran za ovu priliku.

-Vidite, mi smo u rodnom mestu čoveka koji je napravio srpsku horsku muziku i sad, možete li da zamislite, kakav je to osećaj da pevate korifeja jednog, kompozitora našeg, u njegovom rodnom mestu. Prosto, rajsko, divinsko - veli Lučić.

Ansambl “Flautino Lola klasik” i Ljubiša Jovanović oduševili su festivalsku publikom koncertom “Savremeni srpski kompozitori tragom Mokranjca”. Program na tragu Mokranjca kroz sedam inspirativnih kompozicija Milana Mihajlovića, Ivane Stefanović, Milane Stojadinović Milić, Aleksandre Vrebalov i Branke Popović, ali i delova “Umetnosti fuge” Johana Sebastijana Baha, u aranžmanima kompozitorke Ingeborg Bugarinović, pobrao je ovacije u Negotinu.

-Iskreno sam ushićen, uzbuđen, do krajnjih damara svog bića. Zato smo pokazali prvo tu vitalnost stvaralaštva našeg, čuli sedam kompozicija, ja ne mogu da izaberem šta je lepše, a naspram toga sasvim ravnopravno je delo “Umetnost fuge” koje je svakako najveće delo Bahovo i koje nas vodi u neke druge sfere. Povezali smo ravnopravno Mokranjca i lepotu njegovog stvaralaštva i idioma umetnikovog sa Bahom i za mene to je bio jedan san koji sam ostvario. Osećam celim bićem da je to bila prava stvar -kaže mr Ljubiša Jovanović.

Ovacije publike pobralo je i izvođenje operete “Iza operskih kulisa” po muzici kompozitorke Vere Milanković, koja je zajedno sa Aleksandrom Nikolićem, scenaristom, napisala i libreto, u režiji Natalije Stanković.

-Opereta je izraz građanskog društva i to je baš, da upotrebim postmodernistički izraz, paradigma građanskog društva. Ono što ceo život pokušavam kroz svoje stvaralaštvo jeste da vaskrsnem upravo to građansko društvo koje je imalo svoje velike vrednosti u srpskom društvu - kaže kompozitorka Vera Milanković.

Pevačko društvo “Prepodobni Rafailo Banatski” iz Zrenjanina, pobednik Natpevavanja 2017, oduševilo je publiku 58. “Mokranjčevih dana” u Negotinu i programom i interpretacijom duhovne muzike čija je glavna osnova bila kompozicija “Svjati Bože” od Marka Tajčevića i Mokranjca, preko Stanislava Biničkog, Stevana Hristića, Nikolaja Danilina, Pavela Česnokova, Georgija Vasiljeviča Sviridova do Irine Denisove i Jaroslave Pšednik.

-Htela sam da iz njega izvučem i umetničku crtu i da ga predstavim publici na samom koncertu, onako kako su ga kompozitori čuli, videli i zapisali i da publika malo doživi tu Liturgiju van crkve, u koncertnim dvoranama - kaže Senka Milisavljević, dirigent ovog zrenjaninskog Pevačkog društva.

Novu energiju “Mokranjčevim danima“ doneo je Dečji operski studio Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada arijama iz poznatih opera, ali i delima domaćih i inostranih kompozitora.

-Želja mi je da pravimo opere za decu koje će izvoditi deca deci. Na taj način ćemo preneti poruku koliko je opera kao žanr važna, koliko je lepa i koliko nije zastarela, već važna za sve nas da zaljubimo ljude koji su se odrodili od pozorišta. Ova deca su ključ da vratimo ljude u teatar – rekla je Verica Pejić, dirigent i umetnički rukovodilac Dečjeg operskog studija SNP.

Tokom festivala publika je uživala i u promocijama novih izdanja, izložbama umetničkih dela, a održani su i seminar za dirigente i tribina festivala.