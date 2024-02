SA PAOLOM SAM ZAKORAČIO NA MRAČNU STRANU: Edgar Ramirez u drugom ciklusu serije "Dr smrt" zasnovanoj na istinitoj priči

DRUGA sezona antologijske serije "Dr Smrt", zasnovane na istinitim događajima, koja će se na kanalu Star premijerno prikazivati od 5. februara (ponedeljkom u 22.00) zasnovana je na 3. sezoni istoimenog podkasta o istinskim zločinima Vonderija.

Foto Star

Novih osam epizoda prati Paola Makijarinija (Edgar Ramirez), šarmantnog hirurga poznatog po svojim inovativnim operacijama. Jedan od njegovih najvećih poduhvata jeste prva transplantacija sintetičkih organa na svetu, za koju se kasnije ispostavilo da je bila prevara. Napeti triler o doktoru Paunu iz epizode u epizodu radnju kroz vremenske skokove vodi napred-nazad, kako bi se otkrilo kako je Makijarini svesno izvodio eksperimentalne operacije na pacijentima, koji su skoro svi kasnije umrli. Ono što je najstrašniji deo priče jeste činjenica da Paolovi zahvati nisu bili utemeljeni na nauci, već je čuveni doktor prevario celokupnu medicinsku zajednicu da podrži njegova nedela.

Dodatno, on je u svoju mrežu laži i zabluda uvukao i novinarku Benitu Aleksander (Mendi Mur), koja je očarana Paolovim uspehom poželela da napiše priču o njemu. Granica između privatnog i profesionalnog odnosa, međutim, polako počinje da bledi, a njen život više nikad neće biti isti. Dok Benita shvata na šta je sve Paolo spreman da bi zaštitio svoje tajne, grupa lekara na drugom kraju sveta dolazi do šokantnih otkrića.

- Dok sam se pripremao za seriju imao sam mnogo veoma detaljnih razgovora sa prijateljima koji su hirurzi. Svakako je trebalo da se upoznam sa svim najvažnijim stvarima ove struke da bih gledaocima uopšte bio uverljiv kao hirurg u seriji. U vašim rukama je sama esencija života jednog čoveka. Taj skalpel koji hirurg drži u ruci je najtanja granica između života i smrti. Reč je o zaista moćnom i opasnom zanimanju. Čovek koji legne na sto hirurga predaje mu svoj život. Za to je potrebno ogromno poverenje, a upravo to je nešto što je moj lik izneverio - poručuje poznati venecuelanski glumac nominovan za dva Emija, koji je, kako kaže, sa ovom rolom otkrio kako izgleda kada čovek poželi da postane Bog.

- Odsustvo straha kod Paola nešto je što me najviše uplašilo. To je čovek kome su poklonjene sve nade i snovi ljudi koji su mu se prepustili, a on ih je izmanipulisao i uništio u najsitnije deliće. Sa Paolom sam zakoračio na mračnu stranu - zaključuje Ramirez.