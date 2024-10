KNJIŽEVNA KRITIKA - Kroz vekove - na granici

NOVI roman Mirka Demića "Nebeska divanhana" (Laguna, Beograd 2024), je roman o granici.

Foto: Privatna arhiva

O složenosti tog pojma i raznolikosti njenog shvatanja i doživljavanja svedoči šest paralelnih priča koje se unekoliko dodiruju, ali i razlikuju. Njihove dodirne tačke zasnivaju se na univerzalnim istinama, dakle, na onome što je nepromenljivo i sasvim izvesno, i što se u istorijskom ciklizmu, nažalost, potvrđuje, a to je da svako novo povlačenje granice podrazumeva rušenje one koja koja joj je prethodila i koja se do tog trenutka nekome činila pravednom, a nova, neminovno, "počinje da priziva nova prekrajanja i docrtavanja". Protezanje bilo koje granice uvek uslovljava neslaganje jer je povučena "na nečiju korist i na nečiju štetu". S obzirom na to da živimo u zemlji između Istoka i Zapada, ali i u zemlji i Istoka i Zapada, o čemu je izvrsno pisao antropolog Bojan Jovanović (studija "Srbija Istoka i Zapada"), dakle, uvek na granici, kroz vekove svedočimo kakva je sudbina ljudi uslovljena tom činjenicom.

Foto promo

Različitost priča koje čine ovu knjigu proističe iz perspektive junaka pripovedača, kao i iz društvenopolitičkog i socijalnog statusa junaka o kojima se pripoveda. Nemalu ulogu u svemu tome ima i svaka od kultura kojoj junaci pripadaju. Na osnovu njihovih sudbina u prilici smo da razumemo kako je izgledao svet 17. i 18. veka na Balkanu, ali i znatno dalje, od carskog Beča do Stambola. U jezgru priča je konkretan događaj mir između Austrije i Otomanske imperije, sklopljen u Sremskim Karlovcima 1699. godine. Po atmosferi, složenosti istorijskih činjenica i događaja, i pozicijama junaka, iako je reč o drugom pripovedanom vremenu, ovaj roman u naše sećanje priziva svet jednog drugog romana - "Travničke hronike".

Čitajući "Nebesku divanhanu" u prilici smo da uočimo liniju, koja nikako nije granica, a koja svedoči o kontinuitetu visokoestetskog stvaralaštva o razlikama. Pomenućemo tek nekoliko značajnih imena koja joj pripadaju: Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Milorad Pavić, Goran Petrović, Mirko Demić.