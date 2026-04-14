PUCNJAVA KOD PREŠEVA: Ispaljeni hici iz jednog automobila u drugi
NA putu između mesta Oraovica i Rajince kod Preševa, u nedelju je došlo do pucnjave.
Prema potvrdama iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju, iz vozila u kojem je bilo nekoliko nepoznatih lica, iz pokreta pucano je na drugo vozilo, takođe u pokretu.
Nakon pucnjave, vozilo iz kog je pucano, udaljilo se u nepoznatom pravcu. U autu na koji je pucano, nalazila su se dva muškarca.
Za izvršiocima ovog dela, policija intenzivno traga.
Sličan scenario dogodio se na auto-putu Priština-Uroševac, kada je, kako se sumnja, nepoznata osoba pucala na vozilo u pokretu.
Tzv. Kosovska policija primila je dojavu da se dogodila pucnjava na autoputu od muškarca na čiji je automobil pucano, potvrđeno je iz policijskih izvora.
Prema prijavi, muškarac je obavestio policiju da je napadnut dok je upravljao svojim automobilom, kada je iz drugog vozila u pokretu na njega otvorena vatra. Kako je naveo, meci su pogodili zadnji deo njegovog vozila, ali on nije povređen.
Policijske patrole ubrzo su stigle na lice mesta, gde su pronađene i zaplenjene dve čaure, što potvrđuje navode iz prijave.
O slučaju je obavešten nadležni tužilac, koji je delo kvalifikovao kao pokušaj ubistva, a istraga o ovom incidentu je u toku.
(Telegraf)
