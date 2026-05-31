ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Sprema se veliki talas ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski ponovio je svoje upozorenje o velikom talasu ruskih vazdušnih udara koji se spremaju na Ukrajinu.

Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

- Obaveštajni izveštaj o mogućem sveobuhvatnom napadu ostaje validan - rekao je predsednik dan nakon što je prvobitno upozorio na informacije o pripremi talasa napada.

Zelenski: Priprema se veliki talas ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu

Pozvao je Ukrajince da ne ignorišu vazdušna upozorenja.

Iako je ukrajinska protivvazdušna odbrana u stanju visoke pripravnosti, Zelenski je priznao probleme sa zapadnim snabdevanjima za odbranu zemlje od balističkih i krstarećih raketa.

Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine uz pomoć Zapada. Zaraćene strane intenzivno koriste dronove i rakete protiv ciljeva na neprijateljskoj teritoriji.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja