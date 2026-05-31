Peciva i pite

GIBANICA SA SIROM I PAVLAKOM: Tradicionalni recept za savršen zalogaj

Milena Tomasevic

31. 05. 2026. u 08:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Danas vam donosimo recept za jedno od najomiljenijih jela na našim prostorima – gibanicu sa sirom i pavlakom. Miris tek pečene gibanice koji se širi domom budi najlepše uspomene i okuplja porodicu oko trpeze.

ГИБАНИЦА СА СИРОМ И ПАВЛАКОМ: Традиционални рецепт за савршен залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 pakovanje kora za pitu
  • 400 gr pavlake
  • 300 gr belog sira
  • 5 jaja
  • 80 ml gazirane vode
  • 100 gr maslaca
  • 50 ml ulja
  • so po ukusu
  • 1 kašika susama 

Priprema

Najpre pripremite fil. U većoj posudi umutite jaja, dodajte pavlaku, izmrvljeni beli sir, gaziranu vodu, polovinu pripremljene masnoće i so po ukusu. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Tepsiju premažite uljem. Na dno stavite dve kore tako da njihovi krajevi prelaze preko ivica tepsije. Zatim preostale kore blago izgužvajte i ređajte u tepsiju.

Kada popunite tepsiju izgužvanim korama, ravnomerno prelijte pripremljeni fil tako da sve kore dobro upiju smesu. Potom preklopite krajeve donjih kora preko gibanice i prekrijte još jednom korom kako bi se pita lepo zatvorila sa svih strana.

Površinu premažite sa malo fila, a zatim je poprskajte preostalim maslacem i uljem. Po želji pospite susamom radi lepšeg izgleda i dodatne hrskavosti.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok gibanica ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)
Fudbal

0 12

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NBA DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA! Vembanjama presudio Oklahomi, Tanderima nije pomogla ni MVP partija Šeja Gildžes-Aleksandera

NBA DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA! Vembanjama presudio Oklahomi, Tanderima nije pomogla ni MVP partija Šeja Gildžes-Aleksandera