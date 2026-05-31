GIBANICA SA SIROM I PAVLAKOM: Tradicionalni recept za savršen zalogaj

Danas vam donosimo recept za jedno od najomiljenijih jela na našim prostorima – gibanicu sa sirom i pavlakom. Miris tek pečene gibanice koji se širi domom budi najlepše uspomene i okuplja porodicu oko trpeze.

Sastojci

1 pakovanje kora za pitu

400 gr pavlake

300 gr belog sira

5 jaja

80 ml gazirane vode

100 gr maslaca

50 ml ulja

so po ukusu

1 kašika susama

Priprema

Najpre pripremite fil. U većoj posudi umutite jaja, dodajte pavlaku, izmrvljeni beli sir, gaziranu vodu, polovinu pripremljene masnoće i so po ukusu. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Tepsiju premažite uljem. Na dno stavite dve kore tako da njihovi krajevi prelaze preko ivica tepsije. Zatim preostale kore blago izgužvajte i ređajte u tepsiju.

Kada popunite tepsiju izgužvanim korama, ravnomerno prelijte pripremljeni fil tako da sve kore dobro upiju smesu. Potom preklopite krajeve donjih kora preko gibanice i prekrijte još jednom korom kako bi se pita lepo zatvorila sa svih strana.

Površinu premažite sa malo fila, a zatim je poprskajte preostalim maslacem i uljem. Po želji pospite susamom radi lepšeg izgleda i dodatne hrskavosti.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok gibanica ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!