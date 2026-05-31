GIBANICA SA SIROM I PAVLAKOM: Tradicionalni recept za savršen zalogaj
Danas vam donosimo recept za jedno od najomiljenijih jela na našim prostorima – gibanicu sa sirom i pavlakom. Miris tek pečene gibanice koji se širi domom budi najlepše uspomene i okuplja porodicu oko trpeze.
Sastojci
- 1 pakovanje kora za pitu
- 400 gr pavlake
- 300 gr belog sira
- 5 jaja
- 80 ml gazirane vode
- 100 gr maslaca
- 50 ml ulja
- so po ukusu
- 1 kašika susama
Priprema
Najpre pripremite fil. U većoj posudi umutite jaja, dodajte pavlaku, izmrvljeni beli sir, gaziranu vodu, polovinu pripremljene masnoće i so po ukusu. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.
Tepsiju premažite uljem. Na dno stavite dve kore tako da njihovi krajevi prelaze preko ivica tepsije. Zatim preostale kore blago izgužvajte i ređajte u tepsiju.
Kada popunite tepsiju izgužvanim korama, ravnomerno prelijte pripremljeni fil tako da sve kore dobro upiju smesu. Potom preklopite krajeve donjih kora preko gibanice i prekrijte još jednom korom kako bi se pita lepo zatvorila sa svih strana.
Površinu premažite sa malo fila, a zatim je poprskajte preostalim maslacem i uljem. Po želji pospite susamom radi lepšeg izgleda i dodatne hrskavosti.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok gibanica ne dobije lepu zlatnožutu boju.
Prijatno!
