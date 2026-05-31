SVET U STRAHU OD NOVOG TRAMPOVOG POTEZA: Američki predsednik promenio taktiku
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba.
Kako je naveo, žurba u pregovorima mogla bi da potkopa šanse za postizanje povoljnog sporazuma.
- Ne žurim. Želeo bih da to bude brže, jer znate šta, cene benzina će pasti, ali ako ćete žuriti, nećete postići dobar dogovor - rekao je predsednik SAD za Foks njuz, gostujući u emisiji "Moj pogled sa Larom Tramp", koju vodi supruga njegovog sina Erika.
Tramp je rekao da administracija nastavlja da napreduje u pregovorima i da je i dalje fokusirana na osiguravanje da Iran ne može da dobije nuklearno oružje.
- Polako, ali sigurno, dobijamo, mislim, ono što želimo - ocenio je on.
