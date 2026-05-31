Društvo

DANAS SU DUHOVI: Ovaj veliki praznik je u narodu poznat i kao Trojice

V.N.

31. 05. 2026. u 06:51

SRPSKApravoslavna crkva danas obeležava jedan od najznačajnih hrišćanskih praznika - dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i Silazak Svetog duha na apostole.

Foto: Deposit/ rglinsky/ kiriak09

Ovaj praznik koji se obeležava 50. dan posle Vaskrsa i deseti dan posle Spasovdana u narodu je poznat i kao Trojice. Taj praznik nazvan je Sveta trojica, jer se, prema jevanđelima, pored Svetog Oca i Sina, na ovaj dan javilo fizički treće lice Svete trojice - Sveti Duh. Po obećanju Hristovom, u pedeseti dan po Vaskrsenju i deseti po Vaznesenju, spustila se blagodat Svetog duha na učenike sina Božjeg i oni su potom progovorili mnoge jezike, koje do tada nisu znali, i krenuli po celom svetu da propovedaju reč gospodnju.

Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje Crkve Hristove i zato ovaj praznik predstavlja i "rođendan" hrišćanske crkve. Po značaju to je treći praznik, posle Vaskrsa i Božića i kao i najveći i najradosniji hrišćanski praznik, takođe se slavi tri dana. Kod Srba i još češće kod Rusa i Grka, taj praznik se zove i Pedesetnica. Prvi dan Duhova ili Pedesetnice posvećen je jevanđelskom događaju, silasku Svetog Duha na apostole, Hristove učenika. Hramovi se ukrašavaju zelenilom, a crveni pod se prekriva travom.

Praznovanje se nastavlja cele sedmice i ne posti se, jer je to to tzv. trapava nedelja kada su crkve i kuće okićene zelenim grančicama, cvećem i zelenilom i posute travom, a od pomenutih grančica se u toku molitve u hramovima pletu venčići. Kako je napisao Sveti Grigorije Bogoslov, ranije se zelenilo unosilo i u kuće. Svetom Duhu vernici upućuju svakodnevnu molitvu, priziva se pri krunisanju vladara, svim rukopolaganjima, na početku arhijerejskih sabora, na krštenju u crkvi... Kao slava, Dan policije i Dan MUP-a Srbije, obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija, na ovaj praznik, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur-česme, kao i u naredna dva dana, tokom turskog bombardovanja Beograda.

Dan Svete Trojice su krsna slava mesta i gradova, ali i zavetine, tada su česte litije. U mnogim mestima Šumadije i u drugim krajevima Srbije, kao i među Srbima u rasejanju, tog dana prolazi povorka krstonoša. U pojedinim mestima litija iz hrama ide do polja i vinograda. Duhovi su praznik nekoliko mesta u Srbiji, među kojima su Kraljevo, Kruševac i Požarevac, a u pojedinim porodicama i krsna slava. Trojice su i slava beogradskih opština Čukarica, Obrenovac, Lazarevac i Bežanija. Taj praznik je i esnafska slava trgovaca.

HITNO SE OGLASILA SPC: Tiče se Pojasa Presvete Bogorodice
PATRIJARH srpski Porfirije predvodiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju pred Časnim pojasom presvete bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru, nakon čega će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

30. 05. 2026. u 20:59

"TAJ NAROD JE ZBOG SVOJE LJUBAVI PREMA SVOM NARODU I VERI ŽRTVOVAO SVE" Održan Krajiški crkveno - narodni sabor kod manastira Krušedol (FOTO)

JUBILARNI 20. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor "Krušedolska zvona" održava se danas na Fruškoj gori, kod manastira Manastir Krušedol, okupljajući Krajišnike prognane iz Hrvatske u znak sećanja i očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta. O značaju sabora za "Novosti" govorio je predsednik Organizacionog odbora Veljko Vukelić, dok je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski najavila početak izgradnje Memorijalnog centra Banstol.

30. 05. 2026. u 18:44

