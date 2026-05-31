MAĐAREV PRVI TRIJUMF: EU rekla "DA!"

EU je odblokirala zamrznuta sredstava za Mađarsku, rezultat je sastanka premijera Mađarske Petera Mađara sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Briselu.

Foto: AP Photo/Darko Bandic)

Predsednica Evropske komisije Fon der Lajen rekla je na konferenciji za novinare sa mađarskim premijerom da su se dva tima „složila oko veoma konkretnih projekata koji će podržati ključne sektore, kao što su, na primer, energetika, stanovanje, ali i transport, i mala i srednja preduzeća, da nabrojimo samo neke“.

- U zavisnosti od reformi koje se usvajaju i investicija koje se sprovode. Veoma sam srećna što danas mogu da objavim da možemo da otključamo 10 milijardi evra za Mađarsku - rekla je Fon der Lajen.

Mađar je tako postigao prvu veliku pobedu u svom premijerskom mandatu, pošto je uspeo da postigne politički dogovor sa komisijom o sredstvima koja bi inače istekla krajem avgusta.

16,4 milijarde za Mađarsku

Mađar je izjavio da je Evropska unija odblokirala 16,4 milijarde evra sredstava za Mađarsku, ocenivši da odluka predstavlja snažan politički signal i potvrdu da je Budimpešta ozbiljna u borbi protiv korupcije.

On je rekao da su pregovori obavljeni sinoć i rano jutros i dodao da se Mađarska "borila za svaki evro cent" i da ukupni paket odblokiranih sredstava EU iznosi 16,4 milijarde evra, prenosi MTI.

Dodao je i da je sa Evropskom komisijom postignut dogovor o svim pitanjima koja bi omogućila mađarskom narodu pristup sredstvima na koja imaju pravo.

Történelmi megállapodás a sok ezer milliárd forintos európai forrásokról.https://t.co/aGNvQHQaSW — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 29, 2026

Rekao je i da će novac biti iskorišćen za obnovu zemlje, pokretanje ekonomije i javne službe, ali i jačanje konkurentnosti mađarskih kompanija i malih i srednjih preduzeća.

- Cilj je bio jasan od početka, veoma smo naporno pregovarali i borili se za svaki evro cent - rekao je Mađar.

Ocenio je da današnji razgovor sa Evropskom unijom šalje "veoma snažan politički signal", kao i da njegova vlada ima "najstabilniju parlamentarnu većinu" u Evropi i da rana istraživanja pokazuju dalji rast podrške njegovoj stranci Tisa, prenosi "Gardijan".

Dodao je da Mađarska u pojedinim oblastima želi da ode i dalje od zahteva EU, posebno kada je reč o borbi protiv korupcije, kao i da je formalno podneo zahtev za pristupanje Evropskom javnom tužilaštvu i izrazio želju da taj proces bude "završen veoma brzo".

Takođe je govorio o planiranim izmenama antikorupcijskih mera i mera transparentnosti, uključujući obavezu javnih funkcionera da podnose detaljne prijave svojih interesa i imovine.

Mađar je rekao da su, zahvaljujući predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i Evropskoj uniji, postignuti pomaci u pregovorima, iako su mnogi sumnjali da bi dogovor mogao biti postignut u tako kratkom roku.

😁Hungarian Prime Minister Péter Magyar funnily said: “It’s a historic day for Hungary - if you can get this much money here, I will happily come to Brussels more often..” - European Commission President Ursula von der Leyen’s smiling reaction to this visible on the video.😆… pic.twitter.com/tT8nThNvjl — László Róbert Mézes (@LaszloRobMezes) May 29, 2026

- Bilo je trenutaka kada sam mislio da je ovo beznadežno i da nije moguće uraditi tako brzo, ali sada smo ovde i veoma smo srećni - rekao je on.

Premijer je istakao da je ispunio jedno od ključnih obećanja iz svoje kampanje i posebno je naglasio borbu nove vlade protiv korupcije, za koju je rekao da je pod prethodnom administracijom bila na "neverovatnom nivou".

- Tri ili četiri nedelje su bile dovoljne da završimo ono što prethodna vlada Viktora Orbana nije mogla ili možda nije želela da uradi - rekao je, dodajući da će sredstva pomoći "pokretanju ekonomije" i finansiranju javnih usluga.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je navela da je postignut napredak kada je reč o akademskim slobodama, što je omogućilo odblokiranje dodatnih 2,2 milijarde evra.

von der Leyen Signals “Wind of Change” in Hungary



Ursula von der Leyen highlights symbolic shifts in Hungary, pointing to renewed European messaging and political change #EuroPost pic.twitter.com/KZpogC40Lj — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) May 29, 2026

Naglasila je da će mađarski studenti ponovo moći da učestvuju u programu studentske razmene Erazmus već od naredne akademske godine, ali i da će biti potrebno da Mađarska preduzme dodatne mere u vezi sa kontroverznim zakonom o "zaštiti dece", koji je prošlog meseca proglašen nezakonitim i za koji kritičari navode da diskriminiše LGBTQ zajednicu u Mađarskoj.

Fon der Lajen je ponovo razložila ukupnu sumu od 16,4 milijarde evra, navodeći da se radi o 10 milijardi evra iz postkovid fonda EU za oporavak "NextGenerationEU", 4,2 milijarde evra iz kohezijskih fondova EU i 2,2 milijarde evra za akademske slobode, uz ocenu da je to "prilično velika suma".

(Blic)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja