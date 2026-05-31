KO ĆE U EVROPU? Gent i Genk biju bitku za mesto u Ligi konferencija

OBRAČUN dva belgijska velikana na "Planet grup areni" (18.30) odlučiće o tome ko će iduće godine zauzeti mesto u trećem najjačem UEFA takmičenju.

Peter De Voecht / PsnewZ / Profimedia

Nijedan od ovih timova nije imao zadovoljavajuću sezonu, odigrali su daleko ispod očekivanja, ali igrom slučaja imaće priliku da to isprave i plasiraju se u Evropu.

Gent je to "zaslužio" tako što je zauzeo peto mesto u plej-ofu, ali činjenica da na deset uzastopnih mečeva ne zna za pobedu i da je postigao samo četiri gola na tim utakmicama jasno govore u kakvoj se formi nalaze domaćini.

Takođe, poraz u poslednjem kolu plej-ofa od Briža bio je poprilično bolan, šampion je slavio s 5:0 i pitanje je da li je Gent uopšte mentalno spreman za večerašnji susret.

Sa druge strane, Genk je vodio priču u Liga konferencija grupi, a trijumf nad Leuvenom u poslednjem kolu sačuvao mu je vodeću poziciju u grupi koju je osvojio sa 38 bodova na saldu.

Gosti u dosta boljoj formi dočekuju ovaj duel, što može biti ključno, a sa time se slažu i bukmejkeri koji ih favorizuju, uprkos tome što je Gent domaćin.

Što se tiče međusobnih duela, sastali su se dva puta ove sezone, prvi meč je završen bez pobednika, dok je na drugom bolji bio Genk, i to poprilično ubedljivo, rezultatom 3:0.

Ako pogledamo izostanke, i jedni i drugi imaju probleme sa njima.

U redovima domaćina neće biti Ajindea, De Mejera, Esaouabija, Paskotsija i Samojzea, dok su pod upitnikom Din i Gur.

Kod gostiju mneč propuštaju Adedži-Sternberg, Smets i Karecas, ponajbolji igrač popularnih "štrumfova".

Za predlog tipujemo da će Genk proći dalje, u dosta je boljem ritmu, slažemo se sa bukmejkerima koju su mu dodelili ulogu favorita i očekujemo da to opravda na "Planet grup areni".

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć