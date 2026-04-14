Zločin

INCIDENT NA USKRŠNJI DAN: Pucnjava u blizini Preševa

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

14. 04. 2026. u 10:16

U NEDELjU nešto nakon ponoći dogodio se incident na putu između sela Oraovica - Rajince kod Preševa, kada je došlo do pucnjave u kojoj na sreću nema povređenih.

ИНЦИДЕНТ НА УСКРШЊИ ДАН: Пуцњава у близини Прешева

Foto: Anspleš

Prema potvrdama iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju, iz vozila u kojem je bilo nekoliko nepoznatih lica, iz pokreta pucano je na drugo vozilo, takođe u pokretu. Nakon pucnjave, vozilo iz kog je pucano, udaljilo se u nepoznatom pravcu. Za izvršiocima ovog dela, policija intenzivno traga.

U autu na koji je pucano, nalazila su se dva muškarca, a utvrđeno je da je na automobilu postoje četiri oštećenja na zadnjem delu vozila, a u blizini su pronađene i čaure.

Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu

APELACIONI sud potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu kojom su Nenad Jerinić (31) i Đorđe Rakić (31) iz Valjeva osuđeni za teško ubistvo Dragana Vukovića (60) u saizvršilaštvu pre pet godina u Malom Mokrom Lugu na Zvezdari, ali je delimičnim usvajanjem žalbe Višeg tužilaštva preinačio kaznu Jeriniću i povećao mu sa 17 na 20 godina zatvora. Rakiću je potvrđena kazna od 15,6 godina zatvora.

