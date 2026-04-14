INCIDENT NA USKRŠNJI DAN: Pucnjava u blizini Preševa

U NEDELjU nešto nakon ponoći dogodio se incident na putu između sela Oraovica - Rajince kod Preševa, kada je došlo do pucnjave u kojoj na sreću nema povređenih.

Foto: Anspleš

Prema potvrdama iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju, iz vozila u kojem je bilo nekoliko nepoznatih lica, iz pokreta pucano je na drugo vozilo, takođe u pokretu. Nakon pucnjave, vozilo iz kog je pucano, udaljilo se u nepoznatom pravcu. Za izvršiocima ovog dela, policija intenzivno traga.

U autu na koji je pucano, nalazila su se dva muškarca, a utvrđeno je da je na automobilu postoje četiri oštećenja na zadnjem delu vozila, a u blizini su pronađene i čaure.