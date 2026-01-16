KURTI NASTAVLJA SA PROGONOM SRBA: Tužilaštvo u Prištini optužilo Nadicu Čepkenović zbog navodnih ratnih zločina
TUŽILAŠTVO privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Nadice Čepkenović pod sumnjom da je, kao stražarka u zatvoru u Prištini i Lipljanu, navodno počinila ratni zločin nad civilnim stanovništvom u periodu 1998-1999. godine.
Prema navodima u optužnici, postoji osnovana sumnja da je Čepkepović tokom 1998. i 1999. godine, kao stražarka u zatvoru u Prištini i paralelnom zatvoru za žene u Lipljanu, u saučesništvu sa drugim zatvorskim službenicima, prekršila pravila međunarodnog prava tokom oružanog sukoba.
U saopštenju tužilaštva navodi se da je osumnjičena tokom navedenog perioda sistematski zlostavljala albanske zatvorenike, preteći im smrću i nehumano ih mučeći raznim sredstvima, nanoseći im telesne povrede.
Pripadnici tzv. kosovske policije su u aprulu prošle godine u Lipljanu i Prištini priveli tri osobe srpske nacionalnosti, koje su bile zatvorski čuvari.
U Lipljanu su uhapšeni N.Č. i B.T, dok je u Prištini uhapšen M.I.
Tužilaštvo u prištini je 31. decembra prošle goidine podiglo optužnicu protiv B.T., bivšeg čuvara zatvora, zbog navodno počinjenog krivičnog dela ratni zločini protiv civilnog stanovništva, odnosno maltretiranja zatvorenika albanske nacionalnosti 1998. i 1999. godine.
(Tanjug)
