BESKRUPULOZNA ODBRANA BRAJANA VOLŠA! Rešio se tela supruge, svesno ometao istragu - očigledno je na sve spreman

BRAJAN Volš priznao je da se rešio tela supruge, da je svesno ometao istragu, ali ne i da ju je likvidirao. Sumnja se da će njegov advokatski tim insistirati na tome da je reč o nesrećnom slučaju ili samoodbrani.

Brajan Volš koji je optužen za ubistvo svoje supruge Srpkinje Ane Volš, priznao je da se rešio njenog tela, ali ne i da ju je ubio. Sumnja se da će njegov advokatski tim bazirati odbranu na tome da se Brajan „samo branio“, da je reč o samoodbrani kako bi izvukao što manju kaznu.

Beograđanka Ana Volš misteriozno je nestala 1. januara 2023. godine posle dočeka Nove godine koju je proslavila sa suprugom i njihovim prijateljem. Dve godine su prošle, a njeno telo nije pronađeno, međutim, postoje brojni dokazi koji ukazuju na to da je nesrećna žena, kako se sumnja, zadavljena, prebijena, iskasapljena, a delovi tela bačeni na različite lokacije. Sumnja je odmah pala na njenog supruga Brajana Volša, kojem bi suđenje za ovo stravično ubistvo trebalo da počne u decembru, nakon brojnih odlaganja i skandala.

Brajan Volš je posle hapšenja i gotovo dve godine negirao bilo kakve veze sa zločinom. Volš se ranije izjasnio da nije kriv po sve tri tačke optužnice protiv njega - ubistvo prvog stepena, obmanjivanje policije i namerno prenošenje ljudskog tela, kršeći državni zakon.

Međutim, čitavu javnost je šokirao na pripremnom ročištu pred suđenje pre nekoliko dana, kada se izjasnio krivim po dva tačke optužnice. Priznao je da se rešio tela Ane Volš i da je svesno ometao istragu, ali ne i ubistvo.

Čitava javnost, ali i brojni analitičari smatraju da je to samo jedan od manevara njegove odbrane kako bi Brajan Volš dobio što manju robiju, s obzirom na to da telo nesrećne žene još nije pronađeno.

Postoji velika verovatnoća da će Brajan Volš i njegova odbrana ići na to da je Ana Volš preminula nesrećnim slučajem, a da je on samo sklonio telo. Biće usmereni na to što telo nije pronađeno, pa je teško definitivno dokazati kako je preminula, mada postoji dosta čvrstih dokaza. Čak postoji mogućnost da će insistirati na tome da je reč o samoodbrani, da se samo branio, pa da je „eto iz nužne odbrane i straha za svoj život“ učinio to što je učinio. Očigledno je na sve spreman - navodi izvor medije.

U prilog ove tvrdnje ide i izjava jednog od advokata odbrane, čije su reči mnogima ukazale na njihovu moguću odbranu, kako bi ona mogla da izgleda i na čemu bi se zasnivala.

- Da li je Brajan Volš namerno počinio ubistvo prvog stepena? Ili je ona slučajno umrla? Da li je to bila samoodbrana? - pita se advokat krivične odbrane Elis Heršon.

- Teret dokazivanja je u potpunosti na sudu. Mora da se dokaže van razumne sumnje da ako je Brajan Volš namerno ubio Anu Volš, to je osuđujuća presuda. Ali ako postoji ikakva sumnja, to je oslobađajuća presuda - kazala je ona za medije i tako otvorila prostor za razna tumačenja.

Mnogi smatraju da je reč o tipičnom strateškom potezu odbrane.

Inače, Brajan Volš je u vreme zločina bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

