POVREĐENI DŽUDISTI SE OPORAVLJAJU, TRENER STABILNO: Oglasili se iz Dečje bolnice u Novom Sadu

U INSTITUTU za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, i dalje se nalazi sedmoro mladih sportista, povređenih u jučerašnjoj teškoj saobraćajnoij nesreći na autoputu kod Novog Sada.

FOTO:Lj.P.

Kako je za "Novosti" rekla dr Andrea Đuretić, portparol ove zdravstvene ustanove, pacijenti su dobro i nisu životno ugroženi. Moguće je da već danas ili sutra, ali i narednih dana budu otpušteni.

Lekari i medicinsko osoblje Dečje bolnice preduzimaju sve što je neophodno za njihovo dalje lečenje i oporavak, a angažovani su i psiholozi da im pruže psihološku podršku.

Trener i vozač kombija S.S. (43) koji je i sam povređen u toj saobraćajnoj nesreći, zadobio je višestruke traumatske povrede, drugog dana hospitalzacije u Univerzitetsko kliničkom centru Vojvodine, stabilnog je opšteg stanja.

- Pacijent se nalazi na opservaciji u Urgentnom centru - kažu za "Novosti" u pi-ar službi UKCV. - Svestan je, orijentisan, komunikativan, normoikardan, normentizovan i afebrilan.

Podsećamo, u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad- Beograd, iz još neutvrđenih razloga, sa puta je sleteo kombi koji je prevozio mmlade džudiste Džudo kluba Partizan, koji su se vraćali iz Azerbejdžana, gde su učestvovali u kampu i na međunarodnom takmičenju.

U toj nesreći, poginuo je šesnaestogodišnji L.P., dok je sedmoro njih uzrasta od 13 do 15 godina povređeno, kao i vozač i trener S.S.

