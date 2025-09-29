PRIVEDEN UČENIK (13) U SREMSKOJ MITROVICI: Pretio da će uneti nož u školu
PRAVA drama odigrala se jutros u OŠ "Jovan Popović" u Sremskoj Mitrovici, kada je stigla dojava da učenik sedmog razreda planira da u školu unese hladno oružje.
Direktor škole je odmah obavestio nadležnog školskog policajca, a ubrzo su stigle i ekipe MUP-a, koje su reagovale u najkraćem roku.
Preduzete su sve mere bezbednosti, a učenik je – priveden!
- Škola danas radi redovno, nema mesta panici i tako će biti i ubuduće. Bezbednost učenika i nastavnika je prioritet - navodi se u saopštenju škole.
Nezvanično, reč je o dečaku (13) koji je svojim vršnjacima navodno pretio da će u školu doneti nož. Njegova pretnja odmah je uzeta ozbiljno i nadležni organi su reagovali bez odlaganja.
Roditeljima je upućen apel da ostanu smireni, a škola je poručila da će i ubuduće na svaku sumnjivu situaciju reagovati brzo i odlučno.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
