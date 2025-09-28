Zločin

TEŠKO UBISTVO U LEŠTANIMA: Oglasio se MUP nakon hapšenja ubice - Besomučno šutirao muškarca u stomak, on umro u bolnici

В.Н.

28. 09. 2025. u 11:10

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, uhapsili su M. C. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

ТЕШКО УБИСТВО У ЛЕШТАНИМА: Огласио се МУП након хапшења убице - Бесомучно шутирао мушкарца у стомак, он умро у болници

Novosti

On se sumnjiči da je tokom noći, 27. septembra, u Leštanima, opština Grocka, zadao više udaraca nogom četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu u predelu stomaka.

Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROLAZNICI U ŠOKU: Bebi Dol uhvaćena kako peva u Knez Mihailovoj (VIDEO)

PROLAZNICI U ŠOKU: Bebi Dol uhvaćena kako peva u Knez Mihailovoj (VIDEO)