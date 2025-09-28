TEŠKO UBISTVO U LEŠTANIMA: Oglasio se MUP nakon hapšenja ubice - Besomučno šutirao muškarca u stomak, on umro u bolnici
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Grocka, uhapsili su M. C. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.
On se sumnjiči da je tokom noći, 27. septembra, u Leštanima, opština Grocka, zadao više udaraca nogom četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu u predelu stomaka.
Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život, nakon čega je preminuo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Uskoro opširnije
